BINNENKIJKEN. Kim Kardashian en Kanye West breiden hun imperium uit KDL

22 november 2019

10u26 0 Showbizz Kim Kardashian (39) en Kanye West (42) weten werkelijk van geen ophouden. Nadat ze onlangs al een ranch in Wyoming kochten, mogen de twee zich nu ook eigenaar noemen van het ‘stulpje’ van hun buren in Los Angeles.

Kim en Kanye hebben drie miljoen dollar, zo’n 2,7 miljoen euro, neergeteld voor de villa in de Hidden Hills in Los Angeles en dat zorgt ervoor dat het koppel nu beschikt over een landgoed van maar liefst 8 hectare groot. Volgens de steevast welingelichte website TMZ zouden Kim en Kanye grootste plannen hebben met de villa en de grond van hun voormalige buren. Zo zouden ze er een aantal gastenverblijven willen bouwen en dat uitbreiden met een wellnessruimte en een privéboerderij voor hun kinderen North (6), Saint (3), Chicago (1) en Psalm (6 maanden).

