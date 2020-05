BINNENKIJKEN. Khloé Kardashian verkoopt riante villa voor 17,3 miljoen euro TDS

27 mei 2020

16u31

Bron: ANP 0 Celebrities Khloé Kardashian (35) hoopt flinke winst te maken op de verkoop van haar landgoed in Calabasas, even buiten Los Angeles. De realityster kocht het onderkomen zes jaar geleden voor zo’n 6,5 miljoen euro van Justin Bieber, en zet het nu te koop voor bijna 17,3 miljoen euro.

Volgens website TMZ heeft Kardashian wel flink wat geld gestoken in een aantal verbouwingen, waarbij onder meer Biebers skatebanen op het terrein werden verwijderd en het ruim duizend vierkante meter tellende optrekje een hele nieuwe look kreeg. Het huis haalde daarna zelfs de cover van magazine Architectural Digest.

Het landgoed ligt in een bewaakte buurt en heeft zes slaapkamers, een thuisbioscoop, enorme tuin met zwembad en een meditatieruimte. Potentiële kopers moeten wel nog even geduld hebben voordat ze in kunnen trekken: Kardashian brengt er zelf momenteel haar thuisisolatie door met dochter True (2) en ex Tristan Thompson (29).