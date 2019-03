BINNENKIJKEN. Justin Bieber koopt voor het eerst in vijf jaar weer een huis (voor 7,5 miljoen euro) TK

29 maart 2019

11u30 0 Celebrities Toen Justin Bieber (25) in 2014 zijn huis in Calabasas voor omgerekend 6,4 miljoen euro verkocht aan Khloe Kardashian, vond hij niet meteen zijn goesting op de huizenmarkt. De afgelopen jaren liep hij van hotel naar huurcontract, maar daar komt nu verandering in. De jonge ster heeft een huis in Beverly Hills op de kop getikt voor hem en zijn kersverse vrouw Hailey Baldwin. Prijskaartje: een slordige 7,5 miljoen euro.

De villa is opgetrokken in de Monterey Colonial-stijl die ontwikkeld werd het Californië van de jaren 30 en erg geliefd is in Los Angeles en omstreken. Het pand, met een woonoppervlakte van 567 m2, werd onlangs volledig gerenoveerd door productiedesigner Charles Infante, een grote naam in Hollywood. Hij installeerde onder meer een knusse binnenplaats (inclusief vuurput), een infinity pool en olijfbomen. Het huis zelf heeft vijf slaapkamers, zeven badkamers, een bibliotheek, een wijnkelder en een eigen bioscoop.

Naar verluidt hoopt Bieber rust te vinden op het domein. De superster heeft recent aangegeven dat hij worstelt met zijn mentale gezondheid. Hij heeft besloten om even geen muziek meer te maken en zich te concentreren op zijn genezingsproces en zijn huwelijk. “Ik ben behoorlijk aan het worstelen met mezelf. Ik heb helemaal geen grip meer op mijn leven en voel me raar. Ik stuiter altijd terug, dus ik maak me geen zorgen, maar wilde alleen contact met jullie zoeken en vragen om voor me te bidden”, schreef hij eerder deze maand op Instagram voor zijn fans. Naar verluidt helpt vooral zijn vrouw Hailey hem om er opnieuw bovenop te komen, zo vertelt een bron aan HollywoodLife. “Hailey is echt een reddingsboei geweest voor Justin, ze helpt hem om te blijven lachen. Zelfs tussen de tranen door doet ze hem lachen en glimlachen, en ze is zo goed voor hem. Hailey is zo toegewijd en zo sterk: dit is niet het soort liefde dat je elke dag tegenkomt, en Justin weet dat. Hij is erg dankbaar voor haar.”