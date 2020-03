BINNENKIJKEN. Jon Bon Jovi verkoopt zijn ‘Chateau Migraine’ Isabelle Broothaerts

06 maart 2020

10u00

Bron: Story 0 Celebrities Dat rockband Bon Jovi ons binnenkort verblijdt met een nieuw album en een bijhorende wereldtournee, is vooral voor zanger Jon Bon Jovi (57) een welgekomen afleidingsmanoeuvre van een spijtig debacle op de vastgoedmarkt. Zijn kasteel in New Jersey, waar zijn gezin ooit zo gelukkig was, bezorgt hem immers alleen maar kopzorgen.

Het is een van de grootste hits van rockgroep Bon Jovi, maar ‘Livin’ on a Prayer’ is tegenwoordig ook wel heel toepasselijk op het leven van haar zanger, Jon Bon Jovi. Die bidt immers vurig dat zijn kasteel in Middletown, in de Amerikaanse staat New Jersey, eindelijk verkocht geraakt. Na drie lange jaren, sinds het pand in 2017 voor het eerst op de immobiliënmarkt werd aangeboden, zou dat geen moment te vroeg zijn. ‘Chateau Migraine’, zoals het optrekje al smalend genoemd wordt, verwijst naar de kopzorgen die het de zanger dezer dagen bezorgt.

Afgeschrikte kopers

De reden waarom Jon zijn imposante Franse landhuis, op een uurtje rijden van New York, niet aan de straatstenen kwijtraakt, lijkt een combinatie van factoren te zijn. Vooreerst is er de prijs, twintig miljoen dollar – ruim achttien miljoen euro. Zelfs de hogere klasse vindt die vraagprijs blijkbaar iets te veel van het goede. Nochtans is het pand vrij recent: Jon en zijn vrouw Dorothea, met wie hij al meer dan dertig jaar getrouwd is, lieten het in 1999 bouwen op een uitgestrekte lap grond aan het water en spaarden daarbij kosten noch moeite. Ze schakelden zelfs een vooraanstaande architect in om hun droomwoning, geïnspireerd op een Frans landhuis, te ontwerpen. Maar de typisch Franse bouwstijl, en dan vooral ook de exuberante paleisachtige binnenhuisinrichting, kunnen mogelijke kopers ook afschrikken. Een Frans interieur is totaal anders dan de minimalistische inrichting die momenteel zo in trek is. Bij een Frans landhuis horen ronde, elegante vormen, brocante meubels, veel decoratiestukken zoals beeldjes, weelderige kroonluchters en sierlijke accenten.

Kers op de taart

Voor wie zich niet graag vereenzelvigt met de Franse Zonnekoning, is dit wellicht een brug te ver. En misschien wringt daar wel het schoentje, want bij de verkoop moet het interieur integraal overgenomen worden. Wie doorheen de majestueuze inrichting kijkt, ziet wel een imposant huis waar het allesbehalve slecht vertoeven is. Hier beleefde John Francis Bongiovi, zoals zijn echte naam luidt, een mooie tijd met zijn vrouw en hun vier kinderen, Stephanie (26), Jesse (24), Jacob (17) en Romeo (15). Met zes slaapkamers en zeven badkamers, hoge plafonds en een lift is er aan luxe geen gebrek. En daar houdt het niet op. Een koninklijk aangelegde tuin met pergola, een zwembad, een deels overdekte patio en een aanlegsteiger naar de rivier die langs het huis loopt zorgen voor de kers op de taart. Naast het hoofdgebouw werden ook enkele bijgebouwen opgetrokken, waaronder een garage met extra slaapvertrekken, een pub met bar en speelruimte én een opnamestudio die vroeger dienst deed als een geheel van stallen.

Verpatsen aan Harry?

Aan de warme persoonlijkheid en het grote hart van de zanger zal het ontbrekende verkoopsucces ook niet liggen. Jon en zijn vrouw groeiden allebei op in New Jersey en staan erom bekend dat ze de plaatselijke bevolking altijd een duwtje in de rug gegeven hebben. Ook op wereldvlak zet de zanger zich in voor allerlei goede doelen. Vorige week nog dook hij de legendarische Abbey Road Studios in Londen in, waar The Beatles elf platen opnamen, om er zijn single ‘Unbroken’ in te zingen met een groep oud-militairen van de Invictus Games Foundation. Die organisatie zet zich in voor oorlogsveteranen met blijvend letsel, en heeft prins Harry als beschermheer. De opbrengst van de single gaat naar de stichting en Harry was bij de opnames aanwezig. ‘Ik zal hem aanspreken als ‘the artist formerly known as Prince’, grapte Jon, verwijzend naar de zanger Prince én uiteraard de beslissing van Harry om geen actieve rol als royal meer uit te voeren. Misschien heeft hun ontmoeting beide heren wel nog iets extra’s opgeleverd en heeft Jon met Harry eindelijk een koper voor zijn huis in New Jersey te pakken. Harry en Meghan zijn toch op zoek naar een vaste stek in Amerika...

Kijk mee naar het huis van Jon

Zetels met bloemenmotiefjes, ontelbare decoratiespullen en een mengelmoes aan kleuren zorgen voor een druk sfeertje.

In deze inkomhal, met imposante wenteltrap, worden alle gasten stijlvol ontvangen.

Op vrije dagen kwam de rocker tot rust op zijn patio.

Aan theatrale kroonluchters, lampen en brocante is er geen gebrek.

De open haard maakt het extra gezellig.

In deze eetruimte heb je prachtig zicht op het meer.

Houten meubels en afgeronde plafonds domineren de keuken.

Het huis werd geïnspireerd op de Franse landhuisstijl.

Het is lekker vertoeven op het terras met zicht op het zwembad.

De woonkamer wordt gedomineerd door de open haard en het reusachtige schilderij.