BINNENKIJKEN. Johnny Depp verkoopt paardenranch van 1,2 miljoen Redactie

26 maart 2020

12u00

Bron: Dag Allemaal 4 Celebrities Hollywoodster Johnny Depp (56) verkoopt de paardenranch in Kentucky waar zijn moeder Sue Palmer tot aan haar dood in 2016 woonde.

Vooral paardenliefhebbers zullen er in hun sas zijn, want er zijn drie stallen plus bijbehorende weilanden in overvloed. Voor zo’n 1,2 miljoen euro ­beschik je onder andere over zes slaapkamers, een garage voor vier auto’s, een gastenverblijf en een buitenzwembad. De acteur doet met pijn in het hart afstand van de villa, want hij had een hechte band met zijn moeder. Zo liet hij onder meer haar naam in een hartje tatoeëren op zijn linkerarm.