BINNENKIJKEN. Jodie Foster verkoopt haar villa met een sterke sentimentele waarde

29 mei 2020

11u00

Bron: Story 0 Celebrities Het is al een tijdje geleden dat we Jodie Foster (57) op het witte doek zagen, maar dat wil niet zeggen dat ze op haar lauweren rust. Op de vastgoedmarkt is de actrice zelfs actiever dan ooit. Vorig jaar verkocht ze een eigendom in Beverly Hills, en onlangs deed ze ook haar villa in het mondaine Calabasas, dicht bij L.A., van de hand. Aan dat laatste pand is nochtans een grote emotionele waarde verbonden. Dat is te lezen in Story.

Jodie kocht het optrekje in 2005 samen met haar moeder, Evelyn ‘Brandy’ Foster, die in mei vorig jaar op 90-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van dementie. Het is wellicht geen toeval dat Jodie zich pas nu, exact twaalf maanden na de dood van haar geliefde mama, sterk genoeg voelt om definitief afscheid te nemen van een huis dat zo’n belangrijk deel uitmaakte van haar verleden.

Twijfelachtige beslissingen

Het was Brandy die, als alleenstaande moeder, de carrière van haar jongste dochter Jodie lanceerde en haar onbewust op weg zette naar twee Oscars. Jodie is amper drie als ze begint te acteren in reclamecampagnes, onder het toeziend oog van haar moeder. Die ontpopt zich tot een slimme en veeleisende manager die niet terugdeinst voor twijfelachtige beslissingen. Dat ze Jodie op haar dertiende een kinderprostituee laat spelen in ‘Taxi Driver’ van regisseur Martin Scorsese, bijvoorbeeld. Maar mama Foster weet heel goed waar ze mee bezig is en vooral waar ze naartoe wil: Jodie uit het dubieuze milieu van kindsterretjes halen. Daarin slaagt ze wonderwel en niet veel later geeft ze alle criticasters lik op stuk: Jodie wordt op amper veertienjarige leeftijd genomineerd voor een Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol in ‘Taxi Driver’. Ze wint niet, maar het betekent wel de definitieve start van een bloeiende acteercarrière. Nog voor haar dertigste mag ze twee keer een Oscar voor Beste Actrice in ontvangst nemen: eentje voor ‘The Accused’, en een voor filmklassieker ‘The Silence of the Lambs’.

Niet ten prooi aan misbruik

Mama Brandy blijft tot die tweede Oscar, in 1992, Jodies manager. “Ik deed alles met mijn moeder”, aldus Jodie. “We reisden samen, en keken samen naar Franse en Duitse films die we dan achteraf uitvoerig bespraken. Ze deed me dingen doen die ze zelf niet goed kon. Het was een interessante, wonderlijke maar soms ook pijnlijke relatie. Toen ik jong was, koos ik niet zelf mijn rollen. Dat deed mijn moeder. Ze vertelde me er wel iets over, maar soms deed ik niet eens moeite om het hele script te lezen en las ik alleen mijn deel.” Dat ze op haar derde al aan het werk gaat en tegen haar zevende de kostwinner van het gezin wordt, zorgt zowel voor druk als voor verantwoordelijkheidszin. “Ik was bang dat ze mij in de steek zou laten als ik mijn best niet deed.” Toch heeft ze geen slecht woord over voor de vrouw die haar naar het succes leidde. “Niemand kon haar stijl evenaren”, klinkt het. “Ze was een vechter en de sterkste persoon die ik ooit ontmoette. Bovendien zorgde mijn aangeleerde zelfvertrouwen, zin voor verantwoordelijkheid én mijn sterke moeder ervoor dat ik niet ten prooi viel aan intimidaties en misbruik in de showbizz.”

Intussen heeft Jodie haar eigen gezin. Met de vrouwelijke tv-producer Cydney Bernard, kreeg ze twee kinderen, Kit (18) en Charles (21). Wie de vader van de jongens is, blijft een goed bewaard geheim. Jodie was wel een van de eerste grote actrices in Hollywood die er openlijk voor uitkwam dat ze op vrouwen valt. Wat in het wereldje al lang geweten was, zei ze in haar bedankingsspeech tijdens de Golden Globes Awards in 2013 luidop. “Dit wordt vanavond niet mijn grote openbaringsspeech, aangezien ik er jaren geleden, in het stenen tijdperk, al voor uitkwam”, klonk het nonchalant. Dat was nog een tijd waarin een breekbaar meisje voorzichtig haar familie, vrienden en collega’s in vertrouwen nam. Nu doet elke beroemdheid haar privéleven blijkbaar uit de doeken door middel van een persconferentie, een parfum en een realityshow.”

Aan haar relatie met Cydney, die maar liefst twintig jaar geduurd had, was toen al een einde gekomen, maar ze bedankte haar niettemin uitgebreid. “Bedankt aan mijn meest geliefde Best Friend Forever gedurende twintig jaar!”, klonk het. “Ik ben zo trots op onze moderne familie en onze geweldige zonen.” In 2014 huwde Jodie met fotografe en regisseuse Alexandra Hedison, een ex van presentatrice Ellen DeGeneres. In het eerstvolgende project van Jodie zal ook een bijzondere vrouw centraal staan: ze gaat een film regisseren over de diefstal van de Mona Lisa uit het Louvre in 1911.

