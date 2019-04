BINNENKIJKEN. Jessica Alba neemt afscheid van één van haar huizen in Beverly Hills KDL

03 april 2019

14u47 0 Showbizz Jessica Alba (37) is de laatste jaren erg actief op de immomarkt. Nadat ze een ‘stulpje’ kocht in Beverly Hills en een ander huis te huur aanbood, heeft de actrice nu één van haar huizen in diezelfde streek te koop gezet. Vraagprijs? 5,5 miljoen euro.

Die prijs ligt meteen zo’n 2 miljoen euro hoger dan het bedrag dat Jessica zo’n tien jaar geleden zelf voor het huis betaalde. Voor die prijs krijg je wel een woonst die bijna ontoegankelijk is voor gluurders.

Hoewel het huis op zich erg mooi ingericht is, trekt vooral de buitenkant de aandacht. De patio beschikt over een buitenkeuken en pizzaoven. En dan hebben we het nog niet over het zwembad en de gezellige aankleding van de tuin gehad. Kijk vooral even zelf naar de woning...