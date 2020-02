BINNENKIJKEN. Jerry Hall & Rupert Murdoch trekken zich terug in stulpje van 13 miljoen euro Isabelle Broodaerts

20 februari 2020

12u00

Bron: Story 0 Celebrities Je bent nooit te oud om je leven een andere wending te geven. Dat bewijzen Jerry Hall (63), de ex van Mick Jagger, en haar man, mediamagnaat Rupert Murdoch (88). Zij namen hun intrek in een Engels landgoed, ver weg van alle drukte waar ze ooit zo gek op waren.

Er was een tijd dat Jerry Hall geen enkel showbizzfeestje aan zich voorbij liet gaan en maar al te graag in het middelpunt van de belangstelling stond. Die levensstijl lijkt ze de rug toe te keren. Nu het voormalige topmodel stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft en ook haar echtgenoot Rupert Murdoch al lang die grens overschreden heeft, is het tijd om vooral te genieten van de rust. Om die gedachte kracht bij te zetten, kochten de geliefden Holmwood House, een achttiende-eeuws Gregoriaans optrekje in Oxfordshire, op het Engelse platteland. Aan het uitgestrekte landgoed hangt een rijke geschiedenis, want het was ooit een toevluchtsoord van enkele grote Engelse poëten. Het koppel telde maar liefst dertien miljoen euro neer voor het domein.

De Schone en het Beest

Als Jerry en Rupert in 2015 voor het eerst als koppel naar buiten komen, zijn de meningen verdeeld. Een bevlieging, zo wordt er gefluisterd. Maar ook: een wanhopige mediastunt om in de belangstelling te blijven staan. Velen geven de relatie weinig kans op slagen. Daar zit het grote leeftijdsverschil van vijfentwintig jaar uiteraard voor iets tussen. Maar er is meer: de stijfdeftige Engelse zakenman valt in niets te vergelijken met de showbizzmannen die de flamboyante Jerry tot dan bemind had. Als een van de belangrijkste mediabazen is Rupert eigenaar van enkele tabloids. In 2011 moet hij zich voor de rechtbank verantwoorden als het inmiddels opgedoekte News of The World ervan beschuldigd wordt jarenlang de telefoons van bekende sterren te hebben afgeluisterd. Dat Jerry, die zich vroeger altijd liet omringen door rock royalty, zich nu inlaat met de boeman, is voor velen onbegrijpelijk. Voor de tortelduifjes is het echter menens. Zes maanden na hun eerste date stappen ze in het huwelijksbootje. Binnenkort vieren ‘de Schone en het Beest’, zoals ze weleens genoemd worden, hun vierde huwelijksverjaardag.

Voor Rupert is het al zijn vierde huwelijk, voor Jerry strikt genomen pas haar eerste. Haar Balinese huwelijk met The Rolling Stones-frontman Mick Jagger, met wie ze 23 jaar samen was, bleek namelijk ongeldig toen ze in 1999 de scheiding aanvroeg.

Discretie vereist

Naar verluidt was Rupert meteen gek op Jerry. De reden waarom dit huwelijk succesvol is, ligt naar het schijnt ook bij Jerry. “Rupert is niet alleen al jaren op zoek naar een vrouw die zijn privéleven strikt privé kan houden, maar tegelijk ook naar een first lady, iemand die in het openbaar ondanks alles aan zijn zijde staat.” Met Jerry, die met Mick ontelbare hoogtes en laagtes meemaakte maar altijd de discretie zelve bleef, heeft hij dus de perfecte partner beet. Dat hun nieuwe huis groot genoeg moest zijn, was wel een vereiste. Het koppel heeft samen tien kinderen: zes van Rupert en vier van Jerry, uit haar relatie met Mick. Als die allemaal samen op bezoek komen, is er dus wel wat ruimte nodig. Met elf slaapkamers, evenveel badkamers, een buitenzwembad, een bibliotheek en een balletstudio zou dat geen enkel probleem mogen zijn.