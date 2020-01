BINNENKIJKEN. Jennifer Lawrence raakt penthouse van 14 miljoen aan de straatstenen niet kwijt Isabelle Broothaerts

30 januari 2020

13u00

Bron: Story 0 Celebrities Jennifer Lawrence (29) zal de komende tijd een aantal rollen extra moeten aannemen. Toch als ze het gat in haar portemonnee wil opvullen. De actrice dreigt haar chique penthouse immers te moeten verkopen met een monsterverlies.

Geluk in de liefde betekent voor Jennifer Lawrence helaas ongeluk op zakelijk vlak. De actrice stapte in oktober in het huwelijksbootje met de 34-jarige kunsthandelaar Cooke Maroney. Eigenlijk zit ze dus nog in haar wittebroodsweken, en dat zal de pijnlijke opdoffer die ze op zakelijk vlak te verwerken krijgt vast verzachten. Bron van alle ellende is haar pent-house in Manhattan, New York. Ze kocht het in 2016 voor ruim veertien miljoen euro, zette het in juli 2019 te koop en liet de vraagprijs intussen al twee keer zakken, tot de huidige elf miljoen euro. Als ze het vandaag van de hand kan doen, moet Jennifer dus een verlies van maar liefst drie miljoen dollar incasseren. Een flinke tegenslag voor een meisje dat al sinds haar veertiende voornamelijk de wind in de rug heeft en al jaren een van Hollywoods best betaalde actrices is. Vooral een algemene daling in de opbrengsten van luxepanden in Manhattan lijkt haar zuur op te breken.

Hoogstaande extraatjes

Aan de goeie smaak van Jen zal het alvast niet liggen, want het duplex-appartement ziet er niets minder dan adembenemend uit. Het omvat de bovenste twee -verdiepingen van The Laurel, een prestigieus gebouw van dertig etages. Het interieur ziet er – dankzij het gebruik van voornamelijk witte tinten – erg minimalistisch maar ook smaakvol uit. Vazen met bloemen, kaarsen en salontafelboeken in de woonkamer zorgen voor een warme gezelligheid. Verspreid over twee etages omvat het drie slaapkamers, vijf badkamers en een keuken waar elke chef jaloers op zou zijn. De mastersuite is bovendien veel ruimer dan je van een slaapkamer in een appartement zou verwachten. De twee buitenterrassen, buitenkeuken, buitenhaard met pergola, pooltafel en verbluffende uitzichten over de stad en de Hudson--rivier vormen hoogstaande extraatjes.

Te cool

Jennifer is al jaren de lieveling van Hollywood. Fans zijn gek op haar onbesproken imago van girl next door en ook collega’s zijn erg gesteld op de goedlachse Oscarwinnares. Hilarisch is het moment waarop een gechoqueerde Jennifer na haar Oscaroverwinning in 2013 benaderd wordt door een wel erg enthousiaste Jack Nicholson, zeg maar een oude rot in het vak. “Je doet me denken aan een ex-vriendin”, komt hij midden in haar interview tussenbeide, waarna hij met een knipoog afrondt. “Ik zal op je wachten.” Het bleken geen loze woorden. “Hij stuurde me bloemen en dure champagne en een briefje met ‘Ik mis je nu al’”, verklapte Lawrence achteraf. Maar Nicholson is niet haar enige bekende fan. Ook Julia Roberts liet zich lovend uit. “Jennifer is te cool om alleen maar Amerika’s lievelingetje te zijn”, klonk het. En Bradley Cooper vertelde aan CNN dat Jen ‘ongelooflijk’ is. “Ik prijs me gelukkig dat ik al twee keer (in ‘Silver Linings Playbook’ en ‘American Hustle’, red.) met haar mocht samenwerken. Ze is de beste”, zei hij in 2013. Sindsdien werkte het duo nog twee keer samen, namelijk in Serena en Joy.

Prijsbeest

Iederéén houdt dus van Jennifer... maar blijkbaar niet van haar appartement. Dat ze haar optrekje in New York van de hand doet, moet nochtans sowieso gevoelig liggen bij de actrice. New York is immers de stad waar ze op haar veertiende ontdekt werd toen ze er met haar ouders op vakantie was. Ze werd er benaderd door een talentscout die een auditie voor haar regelde, en voor ze het goed en wel besefte, werd ze gevraagd voor televisie- en filmrolletjes. Intussen mag ze onder andere één Oscar, drie Golden Globes en één BAFTA Award op haar conto schrijven, en vertoeft ze vooral in Los Angeles, waar de grote filmstudio’s gevestigd zijn. Vermoedelijk is dat de hoofdreden waarom ze haar eigendom in New York van de hand doet, want Jennifer is nu eenmaal een harde werker. Dat ze die verloren miljoenen van de verkoop van haar appartement dus weer snel zal recupereren, zal dan ook niemand verbazen.