BINNENKIJKEN. In deze statige villa bekomt Sofia Vergara van al haar familieleed

Bron: Story 0 Celebrities Je zou het de immer vrolijke ‘Modern Family’-ster niet aangeven, maar achter de eeuwige glimlach van Sofía Vergara gaat een verleden vol drama schuil. De Colombiaanse, die deze week 48 wordt, vluchtte uit haar geboorteland om een nieuw leven op te bouwen in de VS. De liefde voor haar nieuwe thuisland bezegelt ze nu met de aankoop van een prestigieus pand. Dat is te lezen in Story.

Maar liefst elf jaar lang speelde ze de grappige Gloria in de Amerikaanse komische televisieserie ‘Modern Family’. Maar ook als de camera’s niet draaiden, was Sofía altijd het zonnetje in huis. Het viel haar dan ook zwaar toen dit voorjaar het doek viel over de populaire serie die haar doorbraak betekende en waarvoor ze vier Golden Globes en vier Emmy’s in de wacht sleepte en maar liefst 445.000 euro per aflevering opstreek. “Het was mijn droomjob, en als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik er niets aan veranderen”, zei Sofía na de emotionele laatste draaidag. “Alles was perfect: de verhaallijnen, de acteurs, de schrijvers... We werden een familie, en dan is het moeilijk om vaarwel te zeggen. We waren allemaal zo overstuur. Het gaat niet zozeer over het werk, maar over de mensen. Ik ga hen niet meer elke dag zien, en in onze sector verwatert het contact dan snel. Ik mis hen nu al!” Hoewel de best verdienende tv-actrice van de voorbije jaren zich al lang niet meer had hoeven te beperken tot die ene serie en ook andere lucratieve aanbiedingen kreeg, is ze de sitcom die haar grote doorbraak betekende altijd hondstrouw gebleven.

Ideale ontsnapping

Die loyaliteit typeert Sofía. De actrice, die als jongste van vijf op de veeboerderij van haar welstellende ouders in Barranquilla in Colombia opgroeit, is een harde werker, maar vooral een vrouw met principes. Als ze als jong meisje ontdekt wordt op het strand en een aanbieding krijgt om haar kans als model te wagen, weigert ze eerst categoriek. Als toegewijde katholiek vindt ze het modellenbestaan immers onzedig. Het is haar moeder die haar op haar zeventiende kan overtuigen om zich te engageren voor een advertentie van Pepsi. Dat wordt een groot succes, maar toch heeft Sofía, die privé-onderwijs volgt, geen verdere ambities in dat wereldje vol glitter en glamour. Niet dat haar thuisomgeving nu zo’n pretje is om op te groeien. In de jaren 70 en 80 is het zelfs bijzonder gevaarlijk in Colombia, en Barranquilla lijkt een draaischijf van drugshandel en zwaar geweld. Haar studies om tandarts te worden moet Sofía onderbreken als ze op haar twintigste een gescheiden mama van een zoontje wordt, Manolo (intussen 27). Pas dan grijpt ze haar kans in de showbizz. Ze mag acteren in een Mexicaanse telenovelle en nadien in een reisshow die in Miami wordt opgenomen. Voor Sofía en haar zoontje is het de ideale ontsnapping uit het gewelddadige Colombia.

Tot vandaag schreeuwt Sofía haar liefde voor Amerika graag uit. “Het is een land dat me de kans gegeven heeft om mijn gezin op te voeden, om te werken en geld te verdienen”, zei ze nadat ze de Amerikaanse nationaliteit verworven had. Samen met haar man, ‘True Blood’-acteur Joe Manganiello, kocht ze onlangs een paleisachtige villa met Europese allures in Beverly Park, een beveiligde buurt in Beverly Hills. Ze wordt de erg gewaardeerde buurvrouw van Sylvester Stallone, Denzel Washington en Eddie Murphy, maar voor die erkenning op het hoogste acteerniveau moest ze wel hard werken. “Ik kreeg destijds veel minder kansen dan Amerikaanse actrices”, zegt ze. “Terwijl zij wekelijks tien filmscripts aangeboden kregen, kreeg ik er maandelijks maar twee. In die beginperiode was ik ook zo gefocust op mijn accent dat ik vergat om te acteren.” Wie wél meteen zijn oog op haar liet vallen, is Tom Cruise. Naar verluidt zag hij in Sofía zelfs de nieuwe ‘mevrouw Cruise’, op voorwaarde dat ze zich zou bekeren tot Scientology, de sekte waarvan Tom fervent aanhanger is. “Die relatie was van in het begin gedoemd om te mislukken. De katholieke Sofía geloofde immers oprecht dat God haar zou neersabelen en dat ze zou branden in de hel als ze tot Scientology zou toetreden”, klinkt het in een biografie over Tom Cruise.

Kankervrij

Sofía’s liefdesleven is een tijdlang een opeenvolging van dubieuze maffiavriendjes, maar bij haar man Joe lijkt ze het grote geluk gevonden te hebben. Maar haar verleden vergeten zal Sofía nooit. Daarvoor zijn de wonden te groot, met de dood van haar oudere broer Rafael als absolute dieptepunt. Sofía is in 1996 aan het filmen in Miami als Rafael tijdens een ontvoering in hun vaderland vermoord wordt. “Onze familie was succesvol en dus een doelwit voor ontvoeringen”, zegt ze later. “Normaal hadden we lijfwachten, maar die bewuste dag ging hij zonder bodyguard op stap en werd hij doodgeschoten. Het was een nachtmerrie.” Daarop liet ze haar moeder, zus en jongere broer Julio naar Miami overkomen. “Mama was een zombie. Ik schafte me een groot huis aan waarin we allemaal samenleefden.” Maar daar stopte het leed niet. In 2000 werd bij de actrice schildklierkanker ontdekt. Haar schildklier werd operatief verwijderd en er volgde radiotherapie, waarna ze kankervrij verklaard werd. “Ik heb geluk dat het daarbij gebleven is, maar ik zit voor de rest van mijn leven wel vast aan een driemaandelijkse bloedanalyse en medicatie”, zegt ze. “Het heeft me doen inzien dat je niet moet overdrijven in het leven: ga niet als een gek diëten of sporten. Leid vooral je leven en wees gelukkig.”

