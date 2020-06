BINNENKIJKEN. In deze luxevilla wil Rihanna de problemen met haar vader vergeten Isabelle Broothaerts

19 juni 2020

10u00

Bron: Story 2 Celebrities Wie Rihanna (32) deze zomer op een jetski over het water wil zien scheuren, moet naar The Hamptons. In dit mondaine oord nabij New York gaat de zangeres haar zomervakantie doorbrengen. Na de zoveelste kopzorgen rond haar vader is de popdiva meer dan ooit toe aan een verzetje. Dat is te lezen in Story.

Zelfs een popkoningin als Rihanna krijgt niet altijd haar zin. Eigenlijk had de zangeres voor deze zomer haar zinnen gezet op een ultramodern huis dat uitgerust is met de nieuwste snufjes, maar dat super-de-luxe optrekje werd op het laatste nippertje voor haar neus weggekaapt door een nog rijkere ­en net iets snellere geïnteresseerde. Het personeel van de zangeres en lingerieontwerpster vond intussen wel al een mooi alternatief: een statige villa aan een baai, inclusief privé-aanlegsteiger. Of ze RiRi al op de hoogte hebben gebracht dat het optrekje tijdens de zomer van 2014 ook al eens gehuurd werd door de Kardashians die er Kourtney and Khloé take The Hamptons filmden, is maar de vraag. Het zal haar waarschijnlijk ook niets uitmaken: Rihanna wil vooral rust. De enige to do’s op haar lijstje voor de komende maanden: bootje varen, zonnebaden aan het zwembad en natuurlijk jetskiën, haar favoriete zomerse bezigheid. Als het van Rihanna afhangt, wordt het met andere woorden een lange, zwoele vakantie waarin ontspanning centraal staat. Na de nieuwe perikelen rond haar vader, Ronald Fenty (66), heeft de popdiva immers meer dan ooit behoefte aan wat zorgeloos vertier.

Extra zuurstof

De relatie tussen Rihanna en haar vader is er een met vele hindernissen. Maar toen Ronald, die nog altijd in Rihanna’s geboorteland Barbados woont, enkele weken geleden getroffen werd door het coronavirus, snelde zijn dochter Rihanna hem meteen te hulp. “Ik dacht dat ik ging sterven”, zegt de man aan The Sun. “Ik had erg veel koorts en voelde me verschrikkelijk. Robyn (Rihanna’s meisjesnaam, red.) checkte elke dag hoe het met me ging. Ze deed alles wat ze kon om me te helpen vanuit haar huis in de Verenigde Staten.”

Volgens papa Fenty stuurde Rihanna hem zelfs een zuurstofmachine op, om beter te kunnen ademen. “Ze deed zoveel voor me en dat apprecieer ik enorm. Ik hou zoveel van jou, Robyn.” Intussen is Ronald weer aan de beterhand, maar de schrik rond zijn ziekte liet de zangeres duidelijk niet onberoerd. Ze doneerde niet alleen spullen aan haar vader, maar schonk via haar eigen liefdadigheidsorganisatie ook vijf miljoen aan goede doelen die zich inzetten tegen corona. De zangeres richtte die stichting al op in 2012, ter nagedachtenis van haar grootouders en om geld in te zamelen voor goede doelen in Afrika, Amerika en op de Caraïben.

Als corona één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat Rihanna haar vader dus nog altijd een warm hart toedraagt. Nochtans is dat zeker geen evidentie, zo liet ze al meermaals verstaan. Rihanna groeide op met een vader die zwaar verslaafd was aan cocaïne en stevig dronk. De moeilijkheden thuis wierpen, hoe kan het ook anders, een zware schaduw over de kinder- en tienertijd van de zangeres. Tegen talkshowpresentatrice Oprah Winfrey bekende de zangeres ooit dat ze er meermaals getuige van was geweest hoe haar vader haar moeder Monica fysiek mishandelde, en daarbij zelfs ooit haar neus brak. Mama en papa Fenty besloten uiteindelijk wijselijk te scheiden, maar daarmee verdwenen de ouderlijke problemen niet uit Rihanna’s leven. In 2008 werd Ronald tijdens de Amerikaanse tournee van zijn dochter zelfs van haar tourbus gegooid vanwege zijn baldadig dronken gedrag. Volgens Ronald bande Rihanna hem vervolgens gedurende twee jaar uit haar leven, om uiteindelijk toch weer over haar hart te strijken en zich met hem te verzoenen.

Helaas stopte de waslijst aan moeilijkheden en vernederingen daar niet voor de zangeres. Jaren geleden voelde ze zich genoodzaakt om haar vader een proces aan te doen omdat hij haar naam tegen haar wil in bleef misbruiken voor zakelijke doeleinden. En toen hem in 2013 een gevangenisstraf boven het hoofd hing nadat hij in Californië gearresteerd was, liet ze hem op haar kosten in een ultieme reddingspoging dan maar opnemen in een dure afkickkliniek. Dat had helaas niet het gewenste resultaat, want een jaar later werd Ronald aan de deur gezet op Rihanna’s Diamond Ball, nadat hij dronken over de rode loper strompelde.

Maar de laatste jaren zit het weer snor tussen vader en dochter: Rihanna kocht voor hem zelfs een gigantisch huis op Barbados. En wie weet mag papa Fenty deze zomer zelfs ook eens op bezoek gaan in haar statige vakantiehuis in The Hamptons.