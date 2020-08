BINNENKIJKEN. In deze chique villa proberen Kim Kardashian en Kanye West hun relatie te redden MVO

09 augustus 2020

16u29

Bron: DailyMail 4 Celebrities Kim Kardashian (39) en Kanye West (43) zijn op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Daar hopen ze de brokken van hun relatie te kunnen lijmen. Kanye beschuldigde Kim publiekelijk van overspel tijdens het eerste event van zijn presidentscampagne, dus de twee hebben veel om over te praten. Ook hun vier kinderen zijn van de partij tijdens het uitstapje.

Het zou geen Kardashian-West-vakantie zijn als het koppel zich niet schuilhield in een prachtige, peperdure villa. Het optrekje ligt vlak aan het water. Via een lange trap kan het gezin meteen afdalen naar een privéstrand.

“Het is de rustige setting die ze nodig hebben om alles bij te leggen", aldus een insider. “Kim probeert Kanye niet alleen te doen inzien dat hij zijn bipolaire stoornis moet behandelen, maar ook dat de presidentsrace dit jaar nog niet aan hem besteed is. Ze belooft hem dat ze voor de volle 100% achter hem zal staan als hij het in 2024 nog eens probeert, maar Kanye wil het niet horen. Volgens hem is zijn presidentschap in 2020 ‘onderdeel van Gods plan’. Hun relatie hangt dus nog altijd aan een zijden draadje, want hij is niet voor rede vatbaar. Niemand zou het Kim kwalijk nemen als ze stilletjes een einde maakte aan haar huwelijk. Verschillende vrienden en familieleden geloven niet dat ze Kerstmis nog halen.”

Geslaagde vakantie

Het lijkt er nochtans op dat de twee het leuk met elkaar hebben op vakantie. Kanye plaatste deze week nog een video op Twitter waarop hij dansend is te zien met dochter North. Op de achtergrond is Kim te horen die het optreden lachend aanziet. Oplettende kijkers zagen daarnaast dat Kanye zijn haar geblondeerd heeft. Fans koppelen dat aan een tekst van Kanye uit het nummer On God: “Ik bleek mijn haar elke keer dat ik bijna dood ben gegaan”.

De rapper heeft recentelijk wat uitspraken gedaan die bij Kim niet in goede aarde vielen. Zo zei hij dat hij bij Kim aandrong op een scheiding en op een abortus tijdens haar eerste zwangerschap. Bovendien zette Kanyes ambities om de volgende president van de Verenigde Staten te worden druk op hun huwelijk. Kim zegt het erg moeilijk te hebben met de bipolaire stoornis van Kanye.