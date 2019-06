BINNENKIJKEN. Het Portugese paleis van ‘Lara Croft’-actrice Alicia Vikander IB

20 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Vergeet Londen, Los Angeles of New York. De nieuwste ‘place to be’ voor beroemdheden is Lissabon. De Portugese hoofdstad heeft nu ook het hart veroverd van Alicia Vikander (30) en haar man, acteur Michael Fassbender. Het weekblad Story kijkt deze week binnen in hun woning.

Toen de Zweedse actrice Alicia Vikander in 2017 met de Duits-Ierse acteur Michael Fassbender trouwde, was het al snel duidelijk dat het koppel – in tegenstelling tot het merendeel van hun acterende collega’s – niet naar Hollywood zou verhuizen. Michael, momenteel te zien in de superheldenfilm ‘X-Men: Dark Phoenix’, had al een residentie in Portugal en maakte zijn vrouw al snel warm om er hun hoofdverblijfplaats te maken. Dat zag Alicia, die in 2015 een Oscar won voor haar rol in ‘The Danish Girl’, wel zitten, al is dat gevoel toch moeten groeien. “Toen ik mijn man 3,5 jaar geleden ontmoette, sprak hij lovend over Lissabon en dat vond ik te gek, maar het was ook een periode waarin ik me net heel erg thuis begon te voelen in Londen”, zei ze in 2018 in Elle Magazine. “Maar na de brexit had ik zoiets van: weet je wat, ik wil wel in Europa blijven.”

Archeologische waarde

Het koppel, dat elkaar op de set van de film ‘The Light Between Oceans ‘ontmoette, kocht een luxueus appartement in het charmante Alfama-district, in het oude stadsgedeelte. Het optrekje kijkt uit op de rivier de Taag en maakt deel uit van het Palácio Santa Helena, een paleis dat in de zestiende eeuw gebouwd werd en 400 jaar lang toebehoorde aan de graven van Sao Martinho. Het gebouw werd verbouwd en verdeeld in twintig moderne units. Alicia en Michael legden twee miljoen euro op tafel voor één pand. In vergelijking met een doorsnee optrekje in de chiquere buurten in Los Angeles is dat relatief een koopje, maar ze krijgen er wel veel meer voor terug. Het gebouw ademt immers grandeur en archeologische waarde uit, met fresco’s en tegelfriezen. En wat dacht je van een privé-tuinterras, zwembad en de magnifieke uitzichten over de rivier en de stad? Bovendien kan niet iedereen zeggen dat hij in een voormalig paleis woont, toch?

Madonna achterna

Alicia en Michael zijn niet de eersten die Lissabon als uitvalsbasis nemen. Meer nog: de stad wordt zo stilaan een magneet voor de rich and famous. Monica Bellucci en ontwerper Christian Louboutin vertoeven er vaak en ook Scarlett Johansson kocht er in 2018 een appartement, in de trendy buurt Príncipe Real. En dan is er natuurlijk ook nog Madonna, die er in 2017 in Sintra de mansion Quinta do Relógio kocht en verbouwde. De popster betaalde 7,5 miljoen euro voor het domein met zeven slaapkamers. Haar gezin verhuisde naar Portugal om er zoon David een degelijke voetbalopleiding te kunnen geven, maar de popster moest onlangs toegeven dat het leven als voetbalmama, ver weg van haar vertrouwde, bruisende omgeving, niet echt haar ding was. “Ik voelde me erg afgesloten van alles”, kloeg ze begin juni nog in The New York Times Magazine. “Het was alleen voetbal en de school van mijn kinderen. Ik maakte uit verveling zelfs ruzie met de loodgieter. Ik was wanhopig op zoek naar vrienden.” Daar zullen Alicia en Michael, die doorgaans erg op hun privacy gesteld zijn en de Portugese stad al jaren in hun hart dragen, dan weer hoogstwaarschijnlijk geen last van hebben.