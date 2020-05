BINNENKIJKEN. Het mini-resort van 33 miljoen euro waar Kylie Jenner in quarantaine zit Isabelle Broothaerts

15 mei 2020

11u01

Bron: STORY 0 Celebrities De villa die realityster Kylie Jenner zich enkele weken geleden aanschafte, is nu al elke cent waard. Want wat wil een jonge mama van 22 nog meer dan zich tijdens een huisarrest lekker te kunnen uitleven in haar eigen luxeresort?

Van een perfecte timing gesproken: vlak voordat de coronacrisis ook in de Verenigde Staten in volle hevigheid toesloeg, nam Kylie Jenner haar intrek in haar super-de-luxe stek in Holmby Hills, een van de meest glamoureuze buurten in Los Angeles. En dat heeft de jongste zus van opperdiva Kim Kardashian zich nog geen seconde beklaagd. Hoe kan het ook anders: zeven slaapkamers, veertien badkamers, een tennisveld, ontelbare haardvuren, binnen- en buitenbars en een oogverblindend zwembad waar ook nog eens vier aparte gastenverblijven langs liggen, zorgen ervoor dat het pand door het immobureau eerder als een waar resort dan als een huis bestempeld werd. De villa ziet er inderdaad uit als een mini-hotel waar het meer dan aangenaam vertoeven is en waar de verveling niet snel zal toeslaan. En dat is mooi meegenomen, want ook de opnames van ‘Keeping Up with the Kardashians’, de realitysoap rond haar mediagekke familie die in september al aan zijn negentiende seizoen toe is, liggen natuurlijk stil.

Terug bij ex?

Ook de Kardashians en Jenners moeten in deze quarantainetijd thuisblijven en kunnen geen bezoek en cameraploegen ontvangen. Al is ‘thuis’ uiteraard een relatief begrip, zeker als je, zoals Kylie, momenteel eigenlijk over twee stulpjes beschikt. Kylie is immers ook de trotse eigenares van een nog uitgestrekter domein wat verderop in Palm Springs, waar een groot deel van haar familie een woning heeft en waar ze ook zelf tot voor kort woonde. Kiezen is verliezen, dacht de dochter van Kris en Caitlyn Jenner, en dus besloot ze haar twee optrekjes gewoon te houden en afwisselend in beide te wonen. Toen de lockdown in zicht kwam, verkaste ze snel met haar dochtertje Stormi (2) naar haar nieuwe woonst. Ook rapper Travis Scott, de vader van Stormi met wie het in oktober 2019 tot een breuk kwam, zou er naar verluidt met hen samenleven. En dat doet velen vermoeden dat de liefde tussen beiden opnieuw opgeflakkerd is.

Ideaal pruilmondje

In 2019 werd Kylie door zakentijdschrift Forbes uitgeroepen tot jongste selfmade miljardaire ooit. Dat vermogen van één miljard dollar heeft ze in de eerste plaats te danken aan haar jarenlange verschijning in ‘Keeping Up with the Kardashians’. Maar daarnaast timmert Kylie ook vlijtig aan haar eigen zakenimperium, zoals met de kledinglijn ‘Kendall + Kylie’ die ze met haar zus, topmodel Kendall, uit de grond stampte. Al rijft ze de meeste miljoenen wellicht in haar eentje binnen, dankzij haar eigen cosmeticalijn ‘Kylie Cosmetics’. Wat eerst bescheiden begon met de verkoop van een eigen lippenstift om vollere lippen te creëren, groeide in sneltempo uit tot een succesvolle en uitgebreide make-uplijn. Telkens Kylie een nieuw product lanceert, is het in een mum van tijd uitverkocht.

En natuurlijk was ze, zoals het een echte Kardashian-Jenner betaamt, niet te beroerd om haar eigen lichaam in de strijd te gooien. Zo maakte de slimme Kylie van meet af aan van haar perfect gestifte pruilmondje haar ideale uithangbord. Al loerde er ook wel kritiek om de hoek: kwatongen beweerden dat de jonge zakenvrouw haar volle lippen niet zozeer aan haar zogezegde revolutionaire lippenstift, maar wel aan een cosmetische ingreep te danken had. Kylie kon niet anders dan ruiterlijk toegeven dat ze inderdaad ook een beroep deed op tijdelijke lipfillers. “Het is gewoon een onzekerheid van mij en daar werk ik aan”, zei ze. Maar in 2018 voelt ze zich sterk genoeg: “Ik ben vrij van alle filters!”, schreef ze trots op Instagram. Aan de verkoop van haar make-upproducten verandert het allemaal niets: die blijven in stijgende lijn over de toonbank vliegen.

King Kylie

Kylie is niet verlegen om haar welgevormde lichaam aan de wereld te showen. Als rasechte koningin van de sociale media gebruikt ze deze lockdown-tijd uiteraard om op Instagram mooie foto’s in haar nieuwe omgeving te posten. Dat is eigenlijk niets nieuws, maar deze keer nam ze ook de tijd om haar fans een uitgebreide blik in en rond haar nieuwe huis te gunnen: Kylie in het zwembad, Kylie op het tennisveld... Voor haar volgers is het een lust voor het oog. Dat ze zichzelf op die foto’s eerst hier en daar met wat Photoshop bewerkt om er nog appetijtelijker, gestroomlijnder en glamoureuzer uit te zien, wordt vaak met de mantel der liefde bedekt. Want de jonge miljardaire doet het tenslotte toch alweer: ze heeft haar geld, afgaande op de prachtige buiten- en interieurfoto’s, goed gespendeerd. Haar nieuwe paradijs baadt in moderne luxe. Of Kylie ook na de lockdown permanent in haar mini-resort zal blijven resideren, is niet zeker. Misschien trekt ze toch weer snel naar haar oude, vertrouwde buurt. Al zal ‘King Kylie’, zoals ze zichzelf op Instagram noemt, zeker niet ontkennen dat ze hier een koninklijke tijd beleefde.