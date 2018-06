Binnenkijken: het gezellige camping-stijl lanceringsfeestje van Kanye Wests nieuwe album MVO

01 juni 2018

08u34 2 Celebrities Kanye West (40) heeft zijn zevende album klaar, dat 'Ye' zal gaan heten. Het is nog niet beschikbaar voor het grote publiek, maar de rapper lanceerde deze week al wel een 'luisterfeestje' voor zijn familie, vrienden en enkele gelukkige journalisten.

Dat deed hij in een rustieke ranch in Wyoming, omringd door de bergen en de natuur. Zijn vrouw, Kim Kardashian West, was uiteraard ook van de partij. Samen organiseerden ze een BBQ met vlees à volonté. Achteraf konden de gasten aan het kampvuur ook genieten van 'smores', een Amerikaanse campinglekkernij die men maakt door marshmallows te smelten aan een stokje en die in combinatie met chocolade tussen crackers op te eten.

Elke gast kreeg een gepersonaliseerd petje mee naar huis om de gelegenheid te gedenken. En in de achtergrond speelde natuurlijk Kanye's nieuwe muziek. De rest van de wereld zal echter nog moeten wachten tot 1 juni, middernacht, om 'Ye' voor het eerst te horen.