BINNENKIJKEN. ‘Harry Potter’-ster Rupert Grint doet herenhuis voor 6,6 miljoen euro van de hand LOV

12 juni 2020

18u37

Bron: The Sun 0 Celebrities ‘Harry Potter’-ster Rupert Grint (31) heeft z’n verdiende centen uit zijn tienerjaren slim geïnvesteerd: de acteur bezit een imperium ter waarde van maar liefst 26,7 miljoen euro. Nu doet hij één van z’n eerste aankopen van de hand.

In 2009 kocht Rupert een indrukwekkend landgoed voor zo'n 6 miljoen euro. Het herenhuis, dat werd gebouwd in de 18e eeuw, staat op een terrein van 22,6 hectare en heeft heel wat tuinen en zelfs een eigen meer.

Het karaktervolle herenhuis herbergt zes slaapkamers verdeeld over drie verdiepingen, een fitnesscenter met overdekt zwembad, jacuzzi, speelkamer en bioscoop. Ook buiten is er nog een zwembad naast een Grieks paviljoen, verlichte tennisbaan, apart verblijf voor personeel en twee gastenverblijven.

De acteur hoopt het landgoed met winst van de hand te doen, want de vraagprijs werd vastgesteld op 6,6 miljoen euro. Een aardig prijskaartje als je bedenkt dat het huis eigenlijk een grondige renovatie nodig heeft. Hij heeft er zelf ook nooit gewoond.