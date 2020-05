BINNENKIJKEN. Eva Longoria is verlost van haar ‘sekte-huis’ Isabelle Broothaerts

22 mei 2020

11u00

Bron: Story 0 Celebrities Ze had wellicht een totaal ander scenario voor ogen, maar zelfs bekende sterren bijten weleens in het stof. Zo ook Eva Longoria (45), die haar mediterraanse optrekje in Hollywood met een miljoenenverlies moet laten gaan.

Laat er geen twijfel over bestaan: Eva heeft haar schaapjes uiteraard al lang op het droge. De Amerikaanse actrice met Mexicaanse roots zette in 2001 haar eerste professionele stappen in de soap ‘The Young and the Restless’, maar brak wereldwijd pas echt door toen ze een van de hoofdrollen kreeg in de serie ‘Desperate Housewives’. Van 2004 tot 2012 gaf Eva gestalte aan Gabrielle Solis, een overspelige echtgenote met het hart op de tong. Die acteerprestatie leverde haar zelfs een Golden Globe-nominatie op. Hoewel ze sindsdien nog in enkele films en series meespeelde, kon ze dat succes tot hiertoe niet evenaren. Dat is ook niet nodig, want Eva hee andere manieren gevonden om haar bekendheid te verzilveren én haar bankrekening te spijzen. Dankzij lucratieve deals met beautymerken als L’Oréal, kledingmerken en zelfs een merk van kattenvoeding is Eva altijd een graag geziene celebrity gebleven.

Brokkenparcours

Ook privé gaat het Eva al enkele jaren voor de wind, en dat heeft alles te maken met José Antonio Bastón (52), een succesvolle Mexicaanse zakenman. In mei 2016 zijn de twee getrouwd, Eva in een jurk van goede vriendin Victoria Beckham. Het was nochtans geen liefde op het eerste gezicht. “Ik kan me onze eerste ontmoeting zelfs niet herinneren”, bekende Eva aan weekblad People. “Ik kwam uit een slechte relatie, en hij had ook net een breuk achter de rug. De tweede keer dat we aan elkaar voorgesteld werden, hing er wel meteen chemie in de lucht.” Op liefdesvlak heeft Eva op dat moment al een brokkenparcours afgelegd. Voor José waagde ze zich immers al twee keer aan een huwelijk: met acteur Tyler Christopher was ze twee jaar getrouwd, met basketbalspeler Tony Parker hield ze het vier jaar vol, tot 2011. Dat laatste huwelijk eindigt bijzonder pijnlijk: Parker zou haar bedrogen hebben met de vrouw van een ex-teamgenoot en Eva onderschept honderden berichtjes van een andere vrouw in zijn gsm.

Met José heeft ze naar eigen zeggen het groot lot gewonnen. “Hij is waarschijnlijk een van de eerste mannen met wie ik date die ouder en gesetteld is, en volwassen. Het zo fijn om met iemand samen te zijn die je gelijke is”, klinkt het in het begin van hun relatie. In juni 2018 verwelkomen ze zoontje Santiago, het eerste kind voor Eva, het vierde voor José.

De erfenis van Tom Cruise

Wat Eva populair maakt bij het brede publiek is dat ze zo toegankelijk is, en keer op keer bewijst dat ze ook maar een gewone vrouw is. Zo postte ze onlangs in volle quarantainetijd een foto waarop ze zonder schroom haar grijze uitgroei toont. En om haar conditie op peil te houden, sport ze in de garage van haar eigen huis, met tweejarig zoontje Santiago vaak als extra halter. Dat ze nu op de vastgoedmarkt een fors verlies lijdt door de verkoop van een van haar huizen, maakt haar alleen nog menselijker. Beroemd of niet, het leven loopt niet altijd even lekker. Eva verkoopt haar mediterraanse huis in de Hollywood Hills met bijna drie miljoen euro verlies. De nieuwe koper zal wél in zijn handen wrijven: niet alleen is de prijs een meevaller, ook de vorige eigenaars zijn een mooie bonus. Eva kocht het optrekje, inclusief gastenverblijf en lagunezwembad, in 2015 immers van collega Tom Cruise, die het tien jaar in zijn bezit had. “Ik ken Tom, hij is geweldig en verrichtte uitstekend werk met de inrichting. Dit is een echte thuis”, zei de actrice toen. Tom zou het pand nochtans nooit als zijn hoofdverblijfplaats gebruikt hebben. Volgens hardnekkige geruchten zou het zwaar beveiligde landgoed vooral gediend hebben als een soort bezinningshuis voor Scientology, de mysterieuze sekte waarvan Tom al jaren lid en het uithangbord is.

Jaren gepest op de set

Of het dubieuze imago van de villa haar van gedachten deed veranderen, heeft ze nooit gezegd, maar twee jaar na de aankoop zette Eva het pand wel al te koop. Maar alsof er een vloek op rust, duurde het tot nu eer ze effectief een koper vond. Dat ze het pas tweeënhalf jaar later met zoveel verlies van de hand kan doen, zal pijnlijk zijn, maar Eva is een doorbijter. Dat bewees ze al ten tijde van ‘Desperate Housewives’, waar het achter de schermen niet altijd peis en vree was. In 2019 gaf Eva toe dat ze in die tijd voortdurend gepest werd door een collega. “Ik verafschuwde de dagen waarop ik met die pestkop moest samenwerken”, bekende ze. “Het was een pure kwelling. Tot mijn collega Felicity Huffman (Lynette in de serie, red.) op een dag tegen mijn pestkop zei dat het genoeg geweest was. Toen stopte het. Felicity had mijn angst gevoeld, ook al had ik er nooit een woord over durven zeggen. Zonder haar vriendschap had ik die tien jaar nooit volgehouden.” Het lijdt geen twijfel dat de actrice ook deze kleine immo-tegenslag gauw te boven zal komen. 

Een blik op de villa bij nacht.

Op het terrein - compleet met vijver en bruggetje - kan je genieten van prachtige vergezichten.

Ook op het terras is het genieten van een prachtig zicht over Hollywood.

In de lichte woonkamer werden erg veel witte en beige tinten gebruikt.

De eetkamer wordt sfeervol verlicht.

De slaapkamer van zoontje Santiago werd leuk aangekleed: het jongetje is duidelijk fan van superhelden.

Ook in de keukens overheersen lichte tinten.

De slaapkamer biedt een prachtig zicht op de tuin.

Het prachtig verlichte zwembad nodigt uit tot een plonsje.

Mediterraanse tegeltjes zorgen voor een zuiderse sfeer in de badkamers.

Lees ook:

Eva Longoria toont 4 maanden oud babybuikje



Eva Longoria bevallen van zoontje Santiago Enrique



Pas bevallen Eva Longoria is al opnieuw aan het werk