BINNENKIJKEN. Emma Stone verkoopt haar opvallend ingerichte villa KDL

20 maart 2019

13u00 0 Celebrities Zeven jaar nadat Emma Stone (30) haar woning in Beverly Hills kocht, heeft de actrice het te koop gezet. Vraagprijs voor het stekje? Net geen 3,5 miljoen euro.

Hoewel Emma niet op een dollar meer of minder moet kijken, hoopt de actrice met de verkoop wel een stevige financiële slag te slaan, want in 2012 betaalde ze zelf ‘amper’ 2,2 miljoen euro voor de villa. Voor de geïnteresseerden: de woonst, die gelegen is in de groene streek van Coldwater Canyon, telt vier slaapkamers en is uitermate beveiligd. Zo ligt het achter hoog opgetrokken muren en hangt het er vol met camera’s. Van pottenkijkers zal de nieuwe eigenaar dus alvast geen last hebben.

Waarom Emma de villa net te koop heeft gezet is niet geweten, noch waar ze naartoe zal verhuizen zodra de verkoop achter de rug is.