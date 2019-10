BINNENKIJKEN. Emma Stone doet haar familie een villa cadeau IB

27 oktober 2019

11u36

Bron: Story 0 Celebrities Ondanks de opnames van haar nieuwe film ‘Cruella’, waarin ze gestalte geeft aan booswicht Cruella de Vil, vond Emma Stone (30) nog de tijd om een nieuw huis te kopen. Zo schurkachtig als ze is voor haar nieuwe rol, zo menslievend toont ze zich in de realiteit.

Laat ons eerlijk zijn: het wordt een loodzware uitdaging om in de voetsporen te treden van actrice Glenn Close, die de kwaadaardige Cruella in 1996 en 2000 op meesterlijke wijze tot leven bracht in de live-action-films ‘101 Dalmatiërs’ en ‘102 Dalmatiërs’. De booswicht werd doorheen de jaren al door verschillende actrices neergezet, maar Emma’s favoriet blijft Glenn. “Zij is uiteraard de beste ooit”, zegt Emma over haar voorgangster. Het verhaal dat er nu staat aan te komen, gaat over de jonge Cruella die in het Londen van de jaren 80 als warenhuismedewerker aan de bak komt, en over haar ontluikende obsessie voor het gevangennemen van puppy’s. De opnames zijn volop aan de gang. “Het is echt te gek, een wilde rit”, zegt Emma over de iconische rol die ze mag vertolken. “Op dit moment ben ik gewoon de hele tijd moe, maar dan besef ik even later weer wat een waanzinnige kans dit is.” Het opnameschema moest wel even aangepast worden nadat Emma eind juni op een natte vloer was uitgegleden en haar schouder bezeerde.

Niet op één paard wedden

Was het een stom ongeluk of nam Emma even te veel hooi op haar vork? Feit is dat de actrice, die in 2017 een Oscar won voor haar hoofdrol in ‘La La Land’, een bezige bij is die niet op één paard wedt. Zo is de actrice naast haar acteerwerk ook actief op de immobiliënmarkt. De voorbije maanden kocht en verkocht ze huizen dat het een lieve lust is. Toen ze afgelopen lente haar schattige cottage in Beverly Hills met een leuke winst van de hand deed, dachten velen dat ze naar New York zou verkassen. De actrice had daar al twee appartementen en ook haar vriend, regisseur Dave McCary, woont voornamelijk in de Big Apple. Toch kocht Emma deze zomer alweer twee nieuwe panden in Californië: eentje in de heuvels van Malibu en eentje met Spaanse allures in Westwood. Naar verluidt zou de Spaanse villa uit de jaren 20 wel bestemd zijn voor een familielid van Emma. Dat is niet verwonderlijk, want de actrice staat erom bekend een groot hart te hebben en haar succes nooit als vanzelfsprekend te beschouwen. Het pand doet dankzij de houten vloeren en gewelven, ronde deuropeningen en witte klassieke keuken erg vintage aan.”

Veel therapie

Dat Emma haar familie kan laten meegenieten van haar succes dankt ze onder andere aan mooie rollen in een blockbuster (‘The Amazing Spider-Man’), een Broadwayrol (‘Cabaret’), een Oscarnominatie voor ‘Birdman’ en een Oscar voor ‘La La Land’. Toch is haar zelfverzekerdheid op het scherm en de charme waarmee ze door het showbizzlandschap walst geen evidentie. Als kind was Emma extreem angstig en had ze aanvallen van pleinvrees, die zich vooral tussen haar achtste en tiende manifesteerden en waardoor ze niet van haar moeders zijde week. Haar eerste paniekaanval had ze op haar zevende, toen ze ervan overtuigd was dat het huis van haar vriendje in brand stond. “Of succes ervoor zorgde dat de angst verdween? Mijn God nee! Ik ga er gewoon anders mee om nu”, zei ze vorig jaar nog in een Engelse krant. Er kwamen naar eigen zeggen veel therapie, meditatie en gesprekken met lotgenoten aan te pas om het probleem onder controle te krijgen. “Maar het zal altijd een deel van mijn persoonlijkheid blijven. Ik blijf een piekeraar. De voorbije vijf jaar heb ik geen enkele nacht volledig doorgeslapen. Noem me gerust een zenuwpees.”

Gestopt met school

Emma heeft haar aandoening nooit in de weg laten staan van haar dromen. Zo legt ze op haar veertiende haar ouders een PowerPoint-presentatie voor, getiteld Project Hollywood, waarin ze haarfijn haar plan uit de doeken doet om naar Hollywood te trekken en auditie te doen voor tv en films. Dat ma en pa Stone haar daarin volgen, naar Los Angeles willen verhuizen en bereid zijn om Emma thuis les te laten volgen, is de aanzet tot haar succes. “Toen was ik dolblij dat ik niet meer naar school moest. Nu denk ik: je bent gek, jij zou naar school moeten geweest zijn!”, zegt ze. “Mijn naïviteit zorgde er wel voor dat ik niet wegzonk bij elke afwijzing tijdens audities. Ik weet nog altijd niet of ik er echt bij hoor, ook al lijkt dat wel zo. Ik weet eigenlijk ook nog altijd niet waarmee ik bezig ben (lacht)! Ik moet wel blijven leren en groeien, om beter te worden en te kunnen werken met geweldige mensen.” Wij kunnen haar geruststellen: met een arsenaal aan dure huizen en een prestigieuze Oscar op zak ben je in Hollywoodkringen lang niet slecht bezig.