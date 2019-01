BINNENKIJKEN. Emily Blunt en John Krasinski kopen hele etage in luxueus appartementencomplex SD

09 januari 2019

12u12

Bron: Variety 1 Celebrities Het acteurskoppel Emily Blunt (35) en John Krasinski (39) heeft een gehele etage in een luxueus appartementencomplex in New York gekocht. Het stel kocht voor 9,6 miljoen euro twee naast elkaar gelegen appartementen, met de bedoeling daar een geheel van te maken. Dat meldt Variety.

Het zou de bedoeling zijn dat de achtste verdieping compleet verbouwd wordt om er een woonhuis voor hun gezin van te maken. Het huis is gelegen in de exclusieve wijk Brooklyn Heights en ligt praktisch aan Brooklyn Bridge Park. Het koppel zou er genieten van een fitnesszaal, een speelkamer voor de kinderen, een conciërge die de klok rond ter beschikking staat en een adembenemend uitzicht over Manhattan.

Mocht het stel bovendien ooit een fles melk nodig hebben, dan kunnen ze die lenen bij hun bovenburen. Matt Damon en zijn vrouw Luciana Barroso zijn namelijk de bewoners van het penthouse op de zestiende verdieping.

Wat de oppervlakte van hun appartement ook moge zijn, er bestaat geen twijfel over dat Blunt en Kasinski genoeg ruimte zullen hebben om hun benen te strekken. Een gelijkaardige woonunit op de tiende verdieping omvat 465 vierkante meter. Foto’s van dat appartement geven een beeld van hoe het er vanbinnen uitziet in hun nieuwe gebouw.