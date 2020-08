BINNENKIJKEN. Emilia Clarke zet zonnig en modern huis voor 5 miljoen dollar te koop SDE

28 augustus 2020

13u52 0 Celebrities Vier jaar nadat ze het huis kocht, heeft ‘Game of Thrones’-actrice Emilia Clarke (33) haar villa in Venice (Los Angeles) op de markt gezet. Wie zo'n 5 miljoen dollar (4.199.048 euro) op overschot heeft, kan genieten van een modern gebouw dat voorzien is van alle comfort.

Het moet gezegd: Emilia Clarke woont al een tijdje niet meer in de villa, die in één van de meest gewilde straten in Venice in Los Angeles ligt. De afgelopen maanden verhuurde ze het gebouw, en onder meer ‘Game of Thrones’-collega Richard Madden verbleef er.

Wie 5 miljoen dollar neertelt, kan genieten van het volledig afgeschermde landgoed, de moderne villa die lang en smal is en de 80 jaar oude olijfbomen die voor de broodnodige schaduw zorgen. Variety waarschuwt wel dat het huis - hoe groot en hoe mooi ook - niet geschikt is voor families. Er zijn slechts twee slaapkamers, die beiden niet bijzonder groot zijn.

Een blik op het zonnige terras en zwembad.

De olijfbomen van tachtig jaar oud zorgen voor de nodige schaduw.

Op dit overdekte terras is het heerlijk toeven in de schaduw.

In het langwerpige zwembad kan je gerust enkele baantjes trekken.

Het huis is goed afgeschermd van de buitenwereld.

De keuken is erg ruim en licht. Er werd gekozen voor natuurlijke materialen zoals marmer en hout.

Als je aan het kookeiland werkt, heb je een mooi zicht op de recht van het huis.

De ramen aan weerszijden van het huis schuiven volledig open, zodat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen.

De ingebouwde boekenkast is een van de blikvangers van de woning.

Het huis is lang en smal.

In deze ruimte kan de eigenaar rustig naar tv kijken, zonder de rest van het huis te storen.

De lichte ‘zwevende’ trap leidt naar de bovenverdieping.

In het huis zijn maar liefst drie badkamers, elk met eigen kleuraccenten en stijl.

Nochtans zijn er ‘slechts’ twee slaapkamers. De masterbedroom heeft een prachtig zicht op de tuin.

Er is ruimte genoeg om je kleren op te bergen in de grote inloopkast.

Lees ook:

Oneerlijkheid op de set van ‘Game of Thrones’: “Mannen kregen een eigen koelsysteem, vrouwen niet”

Emilia Clarke verdedigt de scenarioschrijvers van ‘Game of Thrones’: “Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen”

‘Game of Thrones’-actrice Emilia Clarke: “Ik vreesde dat Beyoncé me zou haten”