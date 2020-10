BINNENKIJKEN. Ellen DeGeneres vraagt 34 miljoen euro voor huis in Montecito MVO

13 oktober 2020

13u43 0 Celebrities Wie interesse heeft om de nieuwe buurtgenoten van prins Harry en Meghan te worden, kan nu het huis van Ellen DeGeneres en Portia DeRossi in Montecito kopen. Het paar heeft hun riante villa, dat op een even zo riant stuk grond is gebouwd, te koop gezet voor 34 miljoen euro.

De gelukkige koper krijgt daarvoor een huis dat gelegen is op een bergtop met uitzicht op de oceaan en in Balinese stijl is gebouwd. Ellen en Portia hebben de afgelopen jaren meerdere panden gekocht, opgeknapt en met veel winst doorverkocht en dat hoopt het stel nu ook weer te doen.

DeGeneres, die afgelopen zomer flink onder vuur lag door negatieve uitlatingen van (ex) werknemers is inmiddels weer begonnen met haar dagelijkse talkshow, maar klust nog steeds bij wat betreft onroerend goed. Samen met Portia heeft ze meerdere huizen en stukken grond gekocht in Montecito en de omgeving van Los Angeles. Omdat Ellens huizen vrijwel altijd in het hogere segment verkocht worden, zijn alle panden uitgerust met de allernieuwste snufjes op het gebied van beveiliging.

Indien de koper dat wil, richten Ellen en Portia het huis ook volledig in en zorgen ze ervoor dat de nieuwe bewoners alleen een koffer met kleding hoeven te verhuizen naar hun nieuwe onderkomen.

