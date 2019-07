BINNENKIJKEN. Ellen DeGeneres verkoopt haar strandhuis SH

12 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Ellen DeGeneres (61) denkt nog lang niet aan stoppen. Ze heeft zelfs een nieuw contract getekend voor drie extra jaren van haar talkshow. Tot ongenoegen van haar vrouw, actrice Portia De Rossi (46), want intussen blijft Ellen als hobby ook nog huizen verbouwen en verkopen.

Fans mogen gerust zijn, Ellen DeGeneres gaat nog zeker tot 2022 door met The Ellen DeGeneres Show. Dat heeft de presentatrice en comédienne bekendgemaakt op Twitter, waarmee ze dus alle eerdere geruchten over het einde van haar talkshow ontkracht. Al zestien jaar heeft Ellen haar eigen show, en dat vergelijkt ze zelf met een romance. “In een relatie is het soms goed om een break te nemen, maar ik ga dat niet doen”, schrijft ze. “Jullie zitten nog een tijdje aan me vast. Ik heb net een nieuw contract voor drie jaar getekend.” Veel fans laten weten veel steun en plezier te hebben aan de show. “Ik heb ingezien dat de show veel kan betekenen”, klinkt Ellen tevreden.

12 tot 14 uur werken per dag

Het publiek mag dan wel enthousiast zijn, Ellens vrouw, actrice Portia de Rossi, lijkt minder blij met het nieuws. Zij vormt sinds 2000 een koppel met de presentatrice en in 2008 zijn ze getrouwd. Door de werkdrang van Ellen gaan er nu geruchten dat het bekende koppel zou scheiden. “Ellen had nog gezworen dat ze minder zou gaan werken”, vertelt een insider aan het Britse OK! “Ze werkt vaak 12 tot 14 uur per dag en dat weegt op hun relatie.” Ellen vertelde vorig jaar zelf ook al dat Portia haar graag andere dingen wil zien doen. “Ze was niet blij toen mijn broer zei dat ik echt niet mocht stoppen”, zegt Ellen.

Grote winst

Dat het koppel nu hun luxueuze beach house in Carpintiera verkoopt, heeft echter niets te maken met een eventuele scheiding. Ellen en Portia kopen wel vaker panden in de duurste steden van California, om ze vervolgens op te knappen en weer te verkopen – met een flinke winst. Dit jaar alleen al spendeerde het koppel bijna 70 miljoen dollar aan twee nieuwe huizen. Het is intussen een uit de hand gelopen hobby, die vier jaar geleden zelfs resulteerde in het boek Home. Daarin geeft het koppel tips om je interieur op te smukken en tonen ze de lezers hoe zij al die verschillende huizen een make-over gaven. “Op mijn dertiende wilde ik binnenhuisarchitect worden”, vertelt Ellen. “Ik vergelijk renoveren graag met het maken van een schilderij. Ik schilder tot het werk compleet is, dan verkoop ik het en begin ik aan een nieuw doek.” Het werk in haar beach house blijkt nu compleet en dus verkoopt Ellen het maar. De vraagprijs? 21 miljoen euro, oftewel ruim 4 miljoen boven de aankoopprijs.