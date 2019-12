BINNENKIJKEN. Eén jaar na hun huwelijk kopen Nick Jonas en Priyanka Chopra een indrukwekkende villa KDL

12 december 2019

15u00 0 Celebrities Zanger Nick Jonas (27) en zijn vrouw, de Indiase actrice en zangeres Priyanka Chopra (37), zijn net een jaar getrouwd en daarom ‘trakteerden’ ze zichzelf op een impressionant cadeau. De twee kochten een hypermoderne villa.

Maar aan die hypermoderne villa hangt al een even impressionant prijskaartje aan vast. Nick en Priyanka betaalden maar liefst 18 miljoen euro voor hun nieuwe stek. Hoewel ze nog geen kinderen hebben - al dromen de twee wel van gezinsuitbreiding - telt de villa zeven slaapkamers. Daarnaast is er ook een racquetball-veld, een basketbalveld een mini-bowling en een cinemazaal met ruimte voor 10 personen. Maar ook hun auto’s zullen Nick en Priyanka met gemak een plaatsje kunnen geven, want hun garage biedt plaats aan twintig wagens.

Priyanka en Nick hebben ondertussen nog andere grootse plannen. Zo gaan ze een televisieprogramma maken over sangeet, een belangrijk onderdeel van Indiase bruiloften. De serie zal te zien zijn op Amazon. Een sangeet vindt de avond voor de bruiloft plaats en bestaat uit veel zang en dans. De serie gaat volgens een beschrijving van Amazon koppels volgen die zich opmaken voor hun bruiloft en daarmee ook voor hun sangeet. Een team van choreografen, stylisten en andere creatievelingen staat hen daarin bij. “We keken vorige week op ons eenjarig jubileum de video van onze sangeet terug, en het was weer zo mooi om onze vrienden en families samen te zien komen”, zegt Priyanka in de aankondiging. “De sangeet is een eeuwenoude Indiase bruiloftstraditie, die niet alleen het samengaan van twee mensen viert, maar ook draait om de band tussen de twee families.” “De dagen voorafgaand aan onze sangeet waren de speciaalste, meest memorabele van het hele weekend. We zijn trots dat we de mainstream kijkers kennis kunnen laten maken met het concept van deze muzikale viering”, vult Nick nog aan.