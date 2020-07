BINNENKIJKEN. Een bad van goud en een reusachtige kunststudio: Kendall Jenner toont haar villa in Los Angeles BDB

Bron: YouTube/Architectural Digest 0 Celebrities Kendall Jenner (24) geeft voor het nieuwe nummer van interieurmagazine ‘Architectural Digest’ een exclusieve rondleiding in haar enorme villa in Los Angeles. Haar stulpje ademt een bohemian sfeer uit en aardetinten domineren het interieur. Andere blikvangers zijn een grote kunststudio, een gouden badkuip - waarin het model drie keer per week geniet van wat me-time - en een zwembad uit de jaren 90.

Jenner kocht het stekje in 2017 voor een bedrag van 7,2 miljoen euro, waarna het een lange renovatie onderging, onder leiding van designduo Kathleen en Tommy Clements en ontwerper Waldo Fernandez. Het eindresultaat liet Kendall nét voor de lockdown op camera vastleggen voor ‘Architectural Design’. “Het huis straalt echt rust uit en dat is exact wat ik wou”, legt Jenner uit. “Die sfeer heb ik gecreëerd door veel aardetinten te gebruiken en te kiezen voor grote ramen.”

Het topmodel toont ook haar twee woonkamers: eentje met en eentje zonder tv. “En eigenlijk zit ik veel vaker in die laatste ruimte. In plaats van naar series of films te kijken, voer ik dan diepe gesprekken met m’n gezelschap. Dat is eigenlijk veel fijner.” Haar indoor bioscoop toverde Jenner dan weer om tot een kunststudio. “Ik schilder enorm graag, omdat dat me tot rust brengt na een drukke en stressvolle dag. Hier kunnen ik en m’n vrienden ons lekker vuil maken.”

Kendall is ook trots op haar enorme fitting room, waarin ze allerlei kleren voor shoots past. “Het is hier wel een zootje, want ik gooi m'n kleding altijd op de grond. Hier pak ik ook mijn koffers in voor een vakantie. Maar zelfs als het een beetje rommelig is, weet ik toch waar alles ligt.” Tot slot toont Jenner ook haar donkergroene, met marmer afgewerkte keuken, de master bedroom met dubbele open haard, de tuin met retro zwembad, een reusachtige make-upkamer en haar gouden badkuip.

