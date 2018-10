BINNENKIJKEN. Dit huis kocht Scarlett Johansson voor 3,5 miljoen euro KD

17 oktober 2018

14u11

Bron: PhotoNews 0 Celebrities Scarlett Johansson (33) heeft een nieuw adres in New York, op een uurtje van het drukke Manhattan. De actrice kocht de woning voor een kleine 3,5 miljoen euro.

Het huis, dat bedekt is met klimop en zo de toepasselijke bijnaam ‘Klimophuis’ kreeg, ligt verborgen in Snedens Landing, een plek waar nog een heleboel andere sterren zoals Björk en Bill Murray verblijven. De woning werd in 1953 ontworpen door architect Eric Gugler, die zelf ook in het gehucht woont.

Het ‘stulpje’ telt vier slaapkamers, vier badkamers en twee eetkamers. Er is ook een zwembad en een immense tuin.