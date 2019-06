BINNENKIJKEN. Dit eiland huurt Rihanna af om haar nieuwe album op te nemen MVO

05 juni 2019

15u07 0 Celebrities Rihanna (31) is de rijkste zangeres ter wereld, en dat blijkt. Om haar nieuwe album op te nemen huurde ze namelijk een volledig eiland in Essex af. En dat ziet er wel érg luxueus uit.

Het gaat om Osea Island, een privé-eiland aan de kust van het Britse Essex aan Blackwater River, dat wordt verhuurd voor evenementen zoals huwelijken en exclusieve vakanties, maar dus ook voor de opnames van popalbums. Rihanna werkt al een tijdje aan nieuwe muziek, en is nu van plan om alles op haar gemak in te zingen. Dat doet ze in de bijbehorende chique villa die bij het terrein hoort. “Rihanna heeft haar familie uitgenodigd om tijd met haar door te brengen terwijl ze werkt”, legt een insider uit. Rihanna woont sinds kort in Londen, maar verblijft nu tijdelijk in Essex.

“Tot nu toe had ze het zo druk met haar make-up-merk en haar lingerielijn, dat ze bijna geen tijd meer overhield voor muziek. Nu zondert ze zich af, zodat ze haar volle aandacht er wel aan kan schenken.” Het resort heeft een eigen cinema, fitness, zwembad, privéstrand en verschillende kleine villa’s waarin de hele familie kan verblijven.

Het eiland is in het bezit van muziekproducer Nigel Frieda, geen betere plek om een plaat op te nemen, dus. Wie er wil logeren moet er wel wat voor overhebben, want een verblijf zou 20.000 pond (22.000 euro) per nacht kosten.