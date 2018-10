BINNENKIJKEN. Deze villa verkochten de Beckhams voor 30 miljoen euro (en daarmee maken ze bijna 15 miljoen euro winst) KDL

10 oktober 2018

Celebrities David en Victoria Beckham hebben hun 'stulpje' in Beverly Hills definitief van de hand gedaan. Het koppel verkocht hun villa voor 30 miljoen euro tijdens een 'stille verkoop', wat inhoudt dat het pand niet via de reguliere weg te koop stond.

De Beckhams kochten het huis in 2007 voor bijna de helft van het verkoopbedrag, waardoor ze een meer dan aardige winst maken. Het koppel viel destijds voor de villa vanwege het licht, de ruimte en de raampartijen. Er zijn zes slaapkamers, negen badkamers, meerdere patio's en er is een groot zwembad waar de vier kinderen vaak gebruik van hebben gemaakt.

Nu David een eigen voetbalteam in Miami heeft gekocht, gaat de familie meer tijd in Florida doorbrengen in plaats van Los Angeles. Hun permanente woonplaats is en blijft vooralsnog Londen.