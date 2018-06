Binnenkijken: deze villa huurt Kendall Jenner voor 22.000 euro per maand MVO

28 juni 2018

14u06 0 Celebrities Kendall Jenner en haar vriend Ben Simmons gaan samenwonen. Dat doen ze in een duur optrekje, waarvoor ze maar liefst 22.000 per maand moeten neertellen.

Hoewel ze nooit hebben bevestigd dat ze een koppel zijn, eten Kendall en Simmons alvast uit dezelfde designerijskast. Hun grote villa in L.A. heeft 5 slaapkamers, 6 badkamers, een zwembad en een groot balkon.

Nochtans kocht Jenner enkele maanden geleden een huis in Beverly Hills over van acteur Charlie Sheen. Daar is ze momenteel aan het renoveren, dus het chique huurappartement is waarschijnlijk maar een tijdelijke verblijfplaats.