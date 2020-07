BINNENKIJKEN. Demi Lovato verkoopt villa waarin ze haar donkerste dagen beleefde Isabelle Broothaerts

17 juli 2020

11u00

Bron: Story 0 Celebrities Demi Lovato (27) maakt schoon schip. Exact twee jaar nadat de getormenteerde zangeres en actrice bijna het leven liet na een overdosis, ziet ze weer een toekomst voor zichzelf. Naar het huis waar ze tijdens haar ellendigste dagen woonde, wil ze nooit meer terugkeren, dus gaat ze op zoek naar een nieuwe eigenaar. Dat is te lezen in Story.

Het is een bom die op 24 juli 2018 inslaat in showbizzland. Demi Lovato, het voormalige kindsterretje dat opgroeide met die andere jonge popgodinnen Selena Gomez en Miley Cyrus, wordt vanuit haar huis in de Hollywood Hills in allerijl afgevoerd met de ambulance. De zangeres heeft een gevaarlijke cocktail van verslavende pijnstillers ingenomen die haar bijna het leven kost. Van het ziekenhuis gaat het recht naar een afkickcentrum, want het is geweten dat Demi al langer de weg kwijt is en worstelt met drankmisbruik, een eetstoornis en een bipolaire stoornis.

Kwetsbaar vogeltje

Nu, twee jaar na die bijna fatale dag, is er van het kwetsbare vogeltje van weleer niets meer te merken. Integendeel, Demi lijkt haar leven meer dan ooit op orde te hebben. Ze oogt fit, gezond, bruist van de toekomstplannen, maakt weer muziek en heeft een nieuwe liefde die ze niet voor de buitenwereld verborgen wil houden. Ze is klaar om haar dramatische verleden een plaats te geven en erover te praten. Binnenkort brengt ze zelfs een eigen documentaire uit, waarin ze zelf de weg naar haar overdosis uit de doeken doet.

Ik was onderweg naar een kliniek om me te laten helpen. Op weg naar het vliegtuig had ik een Sprite-flesje mee, gevuld met wodka. Het was negen uur ‘s morgens en ik kotste de hele auto onder. Ik wou niet geholpen worden. Demi Lovato

Dat Demi op zevenjarige leeftijd al meespeelt in de populaire kinderserie ‘Barney & Friends’ is zowel een zegen als een vloek. Want met het immense succes duiken ook al snel enkele verleidingen op, in de vorm van drank en drugs. Zo probeert ze op haar zeventiende al cocaïne uit. “En ik was er meteen gek op”, zegt ze. Op haar negentiende doet ze voor het eerst een poging om zich te herpakken, of zo lijkt het toch voor haar omgeving. “Ik was onderweg naar een kliniek om me te laten helpen. Op weg naar het vliegtuig had ik een Sprite-flesje mee, gevuld met wodka. Het was negen uur ‘s morgens en ik kotste de hele auto onder. Ik wou niet geholpen worden”, bekent ze aan Access Hollywood. Intussen verliest de popster haar zin om op te treden. “Muziek bracht me zoveel vreugde toen ik jonger was, maar dat geluksgevoel raakte ik kwijt door de druk die de muziekindustrie me oplegde. Ik voelde me ellendig.”

Volgens Demi ligt de schuld grotendeels bij haar vroegere entourage, die haar leven dirigeerde en een eetstoornis in de hand werkte. “De avond voor een fotoshoot hielden ze me altijd strikt in het oog zodat ik me zeker niet zou volproppen met eten en de dag erna niet opgezwollen zou lijken.” Dat deed het toch al slechte zelfbeeld van het meisje geen goed. “Als ik in een hotel sliep, namen ze mijn gsm weg zodat ik geen roomservice zou kunnen bellen. Zelfs fruit verwijderden ze uit mijn kamer, omdat ook daar suiker in zit. Om die reden heb ik ook jaren geen verjaardagstaart gekregen. Ik was wel al zes jaar nuchter, maar voelde me slechter dan ooit en kreeg niet de hulp die ik nodig had. Toen dacht ik: waarom zou ik dan nuchter blijven?”

Op mijn zestiende werd me zelfs ingepeperd dat ik alleen mocht huilen als ik ervoor betaald werd. Het veroorzaakte alleen maar meer trauma’s. Demi Lovato

Het gevolg is bekend: Demi verliest zich opnieuw in drank en drugs. Drie maanden later ligt ze in het ziekenhuis, met een overdosis... De voorbije maanden stelde ze een nieuw team samen waarmee ze zich laat omringen. “Mijn wereld ziet er anders uit. Ik bereid me niet meer voor op fotoshoots, ik kan zelfs fastfood als ontbijt eten. En mijn nieuwe manager gaf me de beste verjaardagstaart ooit!” Ook op emotioneel vlak zette ze grote stappen. “Vroeger liet ik mezelf niet toe om te huilen. Op mijn zestiende werd me zelfs ingepeperd dat ik alleen mocht huilen als ik ervoor betaald werd. Het veroorzaakte alleen maar meer trauma’s. Vandaag laat ik mezelf toe om kwetsbaar te zijn.”

Verliefd en verloofd

Eerder dit jaar keerde Demi dan terug naar het podium. Eerst nog wat onwennig en onzeker, maar inmiddels blaakt ze van zelfvertrouwen. De gedwongen rustpauze na de overdosis werd er een van opperste herbronning. Haar laatste single ‘I Love Me’ is een statement van jewelste. “Ik wil nooit meer dat het wordt zoals vroeger. Ik wil een carrière die focust op mijn muziek, niet op hoe ik eruitzie”, klinkt het moedig.

Ook in de liefde zit het weer snor. Na relaties met zanger Joe Jonas en acteur Wilder Valderrama is ze sinds een tijdje samen met ‘The Young and the Restless’-acteur Max Ehrich (29). “Bedankt om me zo gelukkig te maken”, schreef Demi bij een Instagram-kiekje op de verjaardag van haar lief. “Je bent zo’n positief licht in mijn leven en ik kan niet wachten om nog meer verjaardagen samen te vieren.” Dat ze daarmee de geruchtenmolen over een nakende verloving op gang bracht, deert haar niet. Integendeel, naar verluidt is de zangeres klaar om een stabiel huwelijksleven op te bouwen. Voor een vrouw die twee jaar geleden de weg nog compleet kwijt was, kan de toekomst zich dus niet mooier aandienen.

