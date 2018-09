BINNENKIJKEN. Demi Lovato verkoopt 'overdosishuis' voor 8,2 miljoen euro SD

10 september 2018

13u02

Bron: Zillow/ANP Celebrities Demi Lovato wil af van het huis waarin ze in juli werd afgevoerd na een overdosis. De 26-jarige zangeres wil met een schone lei beginnen en zette haar villa in de Hollywood Hills te koop voor bijna 9,5 miljoen dollar (8,2 miljoen euro).

Het huis net boven de bekende Sunset Strip heeft volgens immosite Zillow 4 slaapkamers, 6 badkamers, een zwembad, een bar, een bioscoopzaal en een indrukwekkend dakterras. Demi kocht het stulpje in het najaar van 2016 voor 8,3 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) en hoopt het nu met winst van de hand te kunnen doen.

Op 24 juli trof een medewerkster Demi bewusteloos aan in haar slaapkamer na een overdosis verdovende middelen. Ze verbleef 2 weken in het ziekenhuis en werd daarna opgenomen in een afkickkliniek. Sinds haar opname is de 'Solo'-zangeres niet meer in het huis geweest. “Ik moet me nu focussen op nuchter blijven en herstellen”, schreef ze in een Instagrambericht aan haar fans. “De liefde die jullie me hebben laten zien zal ik nooit vergeten, en ik kijk uit naar de dag waarop ik kan zeggen dat ik er aan het andere eind ben uitgekomen.”