BINNENKIJKEN. De mediterrane villa van John Travolta

20 september 2019

20 september 2019

10u00 0

De carrière van John Travolta (65) mag dan wel in het slop zitten, dat houdt de acteur niet tegen om zijn geld te spenderen aan een nieuwe woonst.

John telde net 2,4 miljoen euro neer voor een villa in mediterrane stijl in Calabasas. Het huis ligt alvast erg afgelegen, in een bewaakt deel van de stad en op het einde van een doodlopende straat, en telt zes slaapkamers en evenveel badkamers. Wanneer je de voordeur opent, kom je binnen in een indrukwekkende foyer, die toegang biedt tot de gezellige woonkamer. Daarnaast telt de villa ook nog een grote keuken, een fitnessruimte en ook buiten zullen John en zijn gezin niets te kort komen. Zo zijn er tal van buitenruimtes: een overdekt terras - met buitenhaard! - een eetterras, een zwembad met ingebouwd bubbelbad en een tuinhuis.