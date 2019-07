BINNENKIJKEN. De luxejacht van stervoetballer Cristiano Ronaldo IB

05 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Cristiano Ronaldo (34) heeft vakantie en die brengt hij in stijl door. Als je een van de bestverdienende voetballers ter wereld bent, mag het natuurlijk iets kosten. En dus trakteerde hij zichzelf en zijn kroostrijke gezin op een extravagante boottrip langs de Côte d’Azur. Dat schrijft Story.

Het voetbalseizoen ligt even stil vanwege de zomerstop, en dus geniet ook Ronaldo van een welverdiende vakantie. De Portugese Juventus-spits nam zijn gezin mee voor een luxueuze zon-, zee- en relaxvakantie aan boord van de Africa, een superjacht met een geschatte waarde van ruim 16,5 miljoen euro. Het oogverblindende motorjacht werd vorig jaar nog volledig heringericht en biedt slaapruimte voor maar liefst twaalf gasten in zes piekfijne kajuiten, waaronder een mastersuite, vier dubbele cabines en een tweepersoonskajuit. Dat is nodig, want Cristiano zat de voorbije jaren niet stil wat gezinsuitbreiding betreft. Hij heeft een negenjarige zoon Cristiano Jr. en de tweeling Mateo Ronaldo en Eva Maria (2), die alle drie via Amerikaanse draagmoeders geboren zouden zijn. Samen met zijn huidige vriendin, de Spaanse Georgina Rodriguez, kreeg hij ook nog een dochtertje, Alana Martina (19 maanden). Naar verluidt reisden al zijn kinderen mee, maar de drie kleintjes werden niet op de bovendekken gespot.

Verliefd, verloofd, getrouwd

De Portugese spetter is al sinds 2016 samen met Georgina, een voormalige winkelbediende. Voordien vormde hij van 2010 tot 2015 een veelbesproken koppel met Irina Shayk, die onlangs brak met acteur Bradley Cooper. Georgina zou voor Ronaldo weleens de ware kunnen zijn én de eerste vrouw die hem tot een huwelijk kan verleiden. ‘Ik ontmoette Ronaldo voor het eerst in de Gucci-winkel waar ik werkte’, zei ze onlangs in Elle Magazine. ‘Enkele dagen later zagen we elkaar opnieuw op een event. Toen pas konden we praten in een ontspannen sfeer, buiten mijn werkomgeving. Het was voor ons allebei liefde op het eerste gezicht.’ Dat de liefde inderdaad groot is, blijkt uit het feit dat Georgina haar vriend vorige zomer volgde van haar thuisbasis Madrid, waar Ronaldo toen voetbalde, naar het Italiaanse Turijn, waar hij bij voetbalclub Juventus een vet contract tekende. Georgina is ook Ronaldo’s grootste steun sinds de politie van Las Vegas een onderzoek naar hem startte vanwege een mogelijke verkrachting uit 2009, wat de voetballer zelf ten stelligste ontkent. Dat ze het geweldig zou vinden om Ronaldo’s vrouw te worden, steekt Georgina niet onder stoelen of banken. ‘Mijn thuis is waar mijn familie is. Daar ben ik het gelukkigst. Het is een toevluchtsoord, gebouwd met zoveel liefde’, zei ze in februari in een Spaans magazine. Hoewel ze dat toen ontkende, zou het koppel al verloofd zijn.

Zeeziek

Het gezin beleefde vorige week de tijd van hun leven terwijl ze langs de Franse Rivièra voeren. Vooral voor de kust van Saint-Tropez en Monaco werd er lange tijd rondgedobberd. Terwijl Georgina vooral genoot van zonnebaden op een van de talrijke dekken, amuseerde Cristiano zich met zijn oudste zoon. Vader en zoon lijken niet alleen als twee druppels water op elkaar, ze delen ook dezelfde passies. Zo zagen we hen samen jetskiën, van een immense opblaasbare glijbaan glijden en in het water lachen en grollen. Op een bepaald moment stonden Cristiano en zijn mini-me zelfs in dezelfde, robuuste pose een show te verkopen voor de paparazzi. Het gezelschap kreeg niet de kans om zich te vervelen, want hun vakantie op het luxueuze jacht moest niet onderdoen voor een verblijf in een vijfsterrenhotel. Ronaldo en Georgina ruilden de Franse golven weleens in voor een romantisch moment in de grote jacuzzi op het dek. En ook ’s avonds hoefden ze zich niet te vervelen: er is een buitenbioscoop met laserprojectie en een grote eethoek op het bovenste dek. Angst om zeeziek te worden is niet nodig: ankerstabilisatoren verminderen het gevoel van bewegen tijdens het varen. Voor de fans: de buitengewone torso van de stervoetballer zal niet geleden hebben onder zijn extravagante uitje. Het jacht is immers uitgerust met een gymzaal, waar Cristiano zijn fysieke toestand in opperste conditie kon houden. Ook zin gekregen in wat vaarpret op de Africa? Dat kan! Als je er zo’n 200.000 euro voor een weekje voor neertelt, weliswaar...