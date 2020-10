BINNENKIJKEN. De Hemsworth-broers verkopen hun villa in Hollywood voor een kleine 5 miljoen dollar Isabelle Broothaerts

03 oktober 2020

16u00

Bron: Story 0 Celebrities Steeds meer beroemdheden zoeken hun heil buiten het immer bruisende Los Angeles. Zo ook ‘Thor’-acteur Chris Hemsworth (37) en zijn broers Liam (30) en Luke (39). Hun gemeenschappelijke huis in Malibu verruilen ze voor een vaste stek in hun geboorteland Australië. Dat is te lezen in Story. Prijskaartje? Een slordige 4,9 miljoen dollar (zo’n 4,1 miljoen euro).

Begint het Amerikaanse Californië haar glans te verliezen bij de rich and famous? Daar ziet het wel naar uit. Steeds meer sterren die vroeger graag in Hollywood en omstreken woonden, verlaten de Gouden Staat voor een plek waar het aangenamer en vooral rustiger vertoeven is. Ver weg van de spotlights en de paparazzi kunnen ze een min of meer normaal leven opbouwen, want niet iedere celebrity beschouwt het sterrendom als een lust. Zo wonen Justin Timberlake (39) en echtgenote Jessica Biel (38) grotendeels in Big Sky, in de Amerikaanse staat Montana, verdeelt George Clooney (59) zijn tijd tussen Londen en Italië sinds hij samen is met Amal (42) en verbleven de topmodellenzusjes Hadid de voorbije maanden bijna onafgebroken op de boerderij van hun moeder Yolanda in Pennsylvania.

Sommigen zoeken het nóg verder, zoals de acterende broers Hemsworth, van wie Chris en Liam de bekendste zijn. Chris woonde de voorbije jaren al grotendeels met zijn gezin in Australië en verbouwde er recent een gigantisch optrekje in surfersdorp Byron Bay. Intussen delen ook Liam en Luke de mening dat een leven down-under alleen maar voordelen heeft. Dat gaat zelfs zo ver dat de acterende broertjes hun villa in Malibu, een gedeelde eigendom, niet meer nodig hebben. Dat huis kochten ze samen in 2016 en gebruikten ze vooral als pied-à-terre wanneer ze voor professionele doeleinden aan de Amerikaanse oostkust moesten zijn. Maar aangezien ze die bezoeken tot een minimum willen beperken, mag hun paradijsje op een boogscheut van Los Angeles voor een ruime vier miljoen euro van eigenaar veranderen.

Geen slechte zet

Het is uiteraard geen toeval dat de Hemsworths hun hebben en houden naar down-under verhuizen. De broers groeiden immers op in het Australische Melbourne en zijn hun geboorteland altijd een warm hart blijven toedragen. Het is de plek waar hun ouders zijn blijven wonen, en waar ze alle drie de acteermicrobe te pakken kregen. Zo speelde Chris van 2004 tot 2007 in de bekende Australische soap ‘Home and Away’. Liam begon zijn carrière dan weer in die andere populaire soap, ‘Neighbours’, waarin ook oudste broer Luke al eerder een rolletje had. Maar al snel werd Melbourne te klein voor de broers en gaven ze zich over aan de lokroep van Hollywood. Dat bleek geen slechte zet, want zowel Chris, Luke als Liam worden intussen bestempeld als belangrijke spelers in de acteerwereld. Vooral Chris gooit hoge ogen: dankzij rollen als onder andere superheld Thor in ‘Thor’ en ‘Avengers’ mag hij zich momenteel een van de best betaalde acteurs ter wereld noemen. Maar Luke en Liam moeten niet onderdoen voor het succes van hun robuuste broer: Luke speelt al sinds 2016 in hitserie ‘Westworld’ en Liam brak door dankzij ‘The Hunger Games’.

Maar roem is niet alles, zo beseffen de nuchtere broers. Op het moment dat heel Hollywood aan hun voeten ligt... beslissen zij om terug te keren naar hun roots. Het is vooral Chris die daarin het voortouw neemt. In 2015 beslist hij om samen met zijn vrouw Elsa (44) en hun kinderen India (8) en de zesjarige tweeling Tristan en Sasha naar Australië te verhuizen. “Hollywood begon mij te verstikken”, bekent hij. “Alles ademde er werk uit. Elk gesprek dat ik er voerde en elke affiche die ik er op straat tegenkwam, ging over een film of iets uit de filmbusiness. Op die manier verlies je alle gevoel met de realiteit. Ik hou ervan om acteur te zijn, maar niet als je er elke dag door omringd wordt. In Byron Bay is er niemand die iets te maken heeft met de filmwereld. Dat is enorm verfrissend. Ik wil gewoon even stoppen. Gewoon thuis zijn. En genieten.”

Byron Bay is niet toevallig ook het kustdorpje waar Liam in de zomer van 2019 naartoe vlucht als zijn felbesproken huwelijk met popster Miley Cyrus aan diggelen ligt en alle ogen van de wereld op hem gericht zijn. Hij wordt er onder de vleugels genomen door grote broer Chris en zijn vrouw Elsa, die naar verluidt vastberaden zijn om hem er zo lang mogelijk te houden. Ze vrezen immers dat ook Liam te veel opgeslorpt werd door het Hollywoodwereldje. Tot dusver kunnen ze niet klagen: Liam vond in Byron Bay nieuw liefdesgeluk en maakt geen aanstalten om zich opnieuw te settelen in Hollywood. En ook ‘Westworld’-ster Luke verkaste onlangs met zijn gezin naar de plaats waar zijn hele familie, inclusief ma en pa Hemsworth, nu in elkaars nabijheid vertoeft. Oost west, thuis best, heet dat dan.

