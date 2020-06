BINNENKIJKEN. Dakota & Elle Fanning verkopen huis en wonen niet langer samen Isabelle Broothaerts

05 juni 2020

11u00

Bron: Story 0 Celebrities Opwindende vooruitzichten voor Dakota (26) en Elle (22) Fanning: na de lockdown acteren de zussen voor het eerst samen in een film. Dat brengt de voormalige kindsterretjes dichter bij elkaar dan ooit, ook al nemen ze op een ander vlak afstand. Het huis waar ze samen woonden, staat immers te koop. Dat is te lezen in Story.

In het rijtje van bekendste Hollywoodzussen prijken Elle en Dakota Fanning momenteel op een tweede plaats, na topmodellen Gigi en Bella Hadid. Maar in vergelijking met de Hadids draaien de Fanning-zusjes wel al langer mee in de showbizz, meer bepaald sinds hun kindertijd. Het is Dakota, de oudste, die als eerste de acteermicrobe te pakken krijgt en op haar zesde al in een reclamespotje acteert. “Ik haat het als mensen insinueren dat mijn ouders me in die richting geduwd hebben, want dat was niet zo”, zegt Dakota in Net-A-Porter. “Ik heb altijd gevoeld dat ik dit wou doen.” “Buitenstaanders verwachtten wel andere dingen van ons”, weet zus Elle in tijdschrift Tatler. “Omdat mama tennis speelde en papa baseball, gingen ze ervan uit dat wij ook sporters zouden worden.”

Verrassingsfeestje van Michelle Pfeiffer

Op haar zevende staat Dakota al naast Sean Penn op de filmset van ‘I Am Sam’, op haar tiende werkt ze samen met Robert De Niro in Dreamer en op haar elfde speelt ze de dochter van Tom Cruise in de remake van ‘War of the Worlds’. “Ik kreeg mijn eerste iPod en gsm van Tom Cruise toen we samenwerkten, en van Kurt Russell kreeg ik een paard”, vertelt Dakota. “Maar meer dan al die geschenken wilden ze me vooral een leuke herinnering bezorgen. Voor mijn zevende verjaardag decoreerde Michelle Pfeiffer mijn hele trailer met rode en roze ballonnen, voor mijn tiende verjaardag kreeg ik van De Niro en de andere acteurs een verrassingsfeestje in de eetzaal op de set”

(Lees verder onder de foto.)

Ook zus Elle heeft op dat moment al lang de acteermicrobe te pakken. Zij speelt immers op haar derde al mee in ‘I Am Sam’, waarin ze de jongere versie van het personage van haar zus Dakota vertolkt. “Ik zag mijn zus bezig, en ik ging daarin mee. We speelden thuis allerlei scènes. Dat voelde juist en het was grappig”, zegt Elle over haar eerste stappen in het wereldje.

Sindsdien gaat het met de carrières van de zussen, in tegenstelling tot veel andere kindsterretjes, almaar in stijgende lijn. Vorig jaar had Elle een hoofdrol in ‘Maleficent: Mistress of Evil’, naast Angelina Jolie, terwijl Dakota toen meespeelde in ‘Once Upon a Time... in Hollywood’, naast Brad Pitt. Vrijwel elke grote acteur heeft al weleens op de set gestaan met een van de zusjes. Maar waar andere jonge sterren zich na verloop van tijd vaak verliezen in drank, drugs en/of een overdosis aandacht, houden Dakota en Elle dapper stand. Bij de zussen geen hindernissen op de weg: geen labiel sterrengedrag, geen grote schandalen, geen verkeerde liefjes. En hoewel ze perfect in het Hollywoodwereldje lijken te passen, beschouwen ze zichzelf toch eerder als atypische celebs die nuchter omgaan met de druk om perfect te moeten zijn.

Er wordt van ons verwacht dat we ons heel competitief en superjaloers tegenover elkaar gedragen Elle Fanning

“In elke sector wordt er wel een stempel op de rol van vrouwen gedrukt, en dat geldt zeker in Hollywood”, zei Elle in een interview met Tatler. “Er wordt van ons verwacht dat we ons heel competitief en superjaloers tegenover elkaar gedragen. Maar daar draait het uiteraard allemaal niet om.” In plaats van zich te laten beïnvloeden door de drukdoenerij in filmland, laat Elle zich vooral omringen door haar oudere zus, zo zegt ze zelf. “Het enige vervelende aan een verleden als kindster is dat mensen altijd blijven denken dat je jonger bent”, vult Dakota aan. “Ik begrijp dus dat andere jonge acteurs verkeerde beslissingen nemen omdat ze willen weglopen van mensen die voortdurend zeggen dat ze te jong zijn.”

Een mijlpaal

De Fanning-zussen zelf betrappen we niet op het nemen van foute beslissingen, en hun band is onbreekbaar. In 2017 kopen ze zelfs samen een huis in het Californische San Fernando Valley, waar ze ook effectief gaan samenwonen. Maar kleine meisjes worden groot en dus vinden de zussen het nu tijd om hun vleugels uit te slaan en een eigen stek te kopen. Hun huis in Cape Cod-stijl, een laag, breed gebouw met één verdieping en typisch puntdak waar wit, grijs en hout overheersen, staat dus te koop. Toch zullen ze elkaar nog vaak zien. Na de lockdown staan ze immers samen op de set voor de boekverfilming van ‘The Nightingale’. Voor de zusjes is het een mijlpaal, want het is de eerste keer dat ze als volwassenen echt samen zullen acteren. “We hebben wel meermaals hetzelfde personage op verschillende leeftijden gespeeld in een film, maar we hebben nog nooit tegen elkaar moeten spreken voor de camera. We zijn al jaren op zoek naar een film waarin we dit konden doen, en toen kwam dit juweeltje voorbij. Laten we ervoor gaan, zus!”, schrijft Elle enthousiast op Instagram.

Lees ook:

Elle Fanning viel flauw op Filmfestival van Cannes: “Mijn jurk zat te strak”

Dakota Fanning steelt de show met holografische jurk