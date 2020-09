BINNENKIJKEN. Chrissy Teigen en John Legend verkopen villa van 24 miljoen dollar JVE

Bron: ANP 0 Celebrities Model Chrissy Teigen (34) en haar man, zanger John Legend (41), gaan verhuizen. Het stel heeft voor 17,5 miljoen dollar (15 miljoen euro) een nieuw optrekje gekocht in Beverly Hills. Nu nog hun huidige huis, ter waarde van 24 miljoen dollar (20,5 miljoen euro) verkocht krijgen.

Vorige maand zette het Hollywoodkoppel hun huidige huis te koop voor een kleine 24 miljoen dollar (20,5 miljoen euro). De twee hebben intussen al een nieuwe villa gekocht die met zijn bijna 1000 vierkante meter een stuk groter is dan hun vorige woning.

Chrissy en John verwachten aankomende winter ook nog hun derde kind. Het jongetje kan een van de zeven slaapkamers betrekken, wat genoeg plek overlaat voor dochter Luna (4) en zoon Miles (2). Verder heeft hun nieuw stulpje nog een wijnkelder, een thuisbioscoop en een dertig meter lang zwembad. De twee kochten dit voorjaar ook nog een tweede huis in de omgeving, toen staken ze 5,1 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) in een kleinere villa in West-Hollywood, die ze voornamelijk zouden willen gebruiken als kantoor.

Hun vorige villa, in Beverly Hills, staat te koop voor 20, 5 miljoen euro. Chrissy en John kochten het huis in 2016 van niemand minder dan popster Rihanna. Ze hebben het huis een heuse make-over gegeven. Geen strakke, witte kamers meer, maar warme, aardse kleuren. Beter geschikt voor een gezin. Ook de keuken werd helemaal gerenoveerd, met drie ovens, twee koelkasten en twee fornuizen. Wie Chrissy volgt, zal de keuken misschien al hebben voorbijkomen, want het model maakt er haar kookvideo’s.

Het koppel koos er ook voor om het aantal kasten serieus uit te breiden. De inloopkast van Chrissy - ze noemt het haar ‘glam room’ - heeft muren vol kasten met glas ervoor en genoeg planken voor haar handtassen en schoenen. De zeven slaapkamers hebben elk een eigen badkamer én een balkon. Wie zich wil ontspannen kan dat in de fitnessruimte of in de bioscoopzaal - compleet met popcorn-machine.

“Het is echt een spectaculair landgoed", laat makelaar Marshall Peck weten. “Het is zo perfect en luxueus afgewerkt, zoiets heb ik nog nooit gezien. Tel daarbij dan nog de locatie, de uitzichten en de hoge plafonds. Het is gewoon spectaculair.”

