BINNENKIJKEN. Catherine Zeta-Jones wordt 50 en viert dat met een nieuwe mansion

04 oktober 2019

12u00

Bron: Story 0 Showbizz Een Emmy won Michael Douglas (74) vorige week niet, maar er was wel reden tot feesten: echtgenote Catherine Zeta-Jones werd - tevens op de verjaardag van Michael - 50. Naast een pakkende liefdesverklaring van Michael kreeg de actrice ook een statig plattelandshuis.

Happy Birthday to me. Catherine Zeta-Jones wenste vorige week met een knipoog zichzelf op Instagram een gelukkige 50ste verjaardag. In één moeite door feliciteerde ze hubby Michael Douglas met zijn 75 kaarsjes – de twee delen dezelfde verjaardag. Het gaat opmerkelijk goed met het gezin van het acteurskoppel. Na een zware huwelijksstorm, de gevangenisstraf van Michaels zoon Cameron wegens drugshandel, Catherines gevecht tegen depressie én Michaels keelkanker, leek het koppel gelukkiger dan ooit toen ze hun opwachting maakten op de Emmy Awards. Michael was genomineerd voor zijn rol in comedyserie ‘The Kominsky Method’. Zijn nominatie kon hij niet verzilveren, maar een adembenemende Catherine in een kersenrode galajurk stak haar trots voor haar echtgenoot niet onder stoelen of banken. “Felicitaties voor mijn man vanavond. Ik hou zo veel van je”, kregen haar 2,8 miljoen Instagram-volgers te lezen. In 2013 kwam hun huwelijk in woelig vaarwater terecht, maar daar is niks meer van te merken. Integendeel, na een huwelijk van bijna twee decennia, is Michael ook nog altijd smoorverliefd op zijn vrouw. “Ze bezorgt me nog altijd vlinders in de buik”, vertelde hij vorige week op de BAFTA Tea Party.

Stoute uitspraak

Michael en de Welshe Catherine ontmoetten elkaar in 1998 op het filmfestival van het Franse Deauville. Vlak na hun eerste gesprekje zou de filmster er alles aan gedaan hebben om op het festival een zitje naast Catherine te bemachtigen, en zou hij haar toegefluisterd hebben: “Ik wil de vader worden van jouw kinderen.” Zijn stoutmoedige uitspraak had effect: een jaar later waren ze verloofd en nog een jaar later traden ze in het Plaza Hotel in New York in het huwelijk. Drie maanden voor die echtelijke verbintenis verwelkomde het koppel zoon Dylan (19). In 2003 volgde nog een dochter, Carys (16). Cameron (40) is Michaels zoon uit zijn eerste huwelijk met Diandra Luker.

Open relatie

In november zijn Michael en Catherine al negentien jaar getrouwd en daarmee vormen ze een van de indrukwekkendste en langstdurende Hollywoodrelaties. “Ik ben zo blij dat we bijna twintig jaar samen zijn”, zei Catherine enkele maanden geleden aan The Times. “Het was al geweldig, al is het natuurlijk niet elke dag rozengeur en maneschijn. Mijn ouders zijn 52 jaar getrouwd en zijn een bewonderenswaardig voorbeeld, want ik heb met hen goede en slechte tijden meegemaakt en ze zijn nog altijd samen sterk. Michael en ik hebben een heel open relatie. Wanneer je kinderen er niet om gevraagd hebben om geboren te worden in een wereld waarin ze constant bekeken worden, moét je open en eerlijk dingen met hen delen.” Wat dat betreft lijkt het gezin een perfect evenwicht gevonden te hebben tussen de glamour van het sterrendom en de rust van hun thuisomgeving op het platteland. Naar eigen zeggen houden ze wel van feestjes en awardshows, maar beschouwen ze dat vooral als een kans om zo nu en dan even te proeven van het spektakel van Hollywood. “We gaan vooral naar die shows om oude vrienden en mensen van wie we houden te zien, en met hen bij te praten”, zegt Michael.

Kalmerende kracht

Onlangs leken ze de rust toch voor bekeken te willen houden, toen ze hun ruime plattelandshuis in het New Yorkse Westchester County verkochten. Maar het koppel kiest gewoon voor een kleiner optrekje in de buurt. Al is de statige aanwinst uit 1930 in georgiaanse stijl met acht slaapkamers, tien badkamers, een fitnessruimte, een hobbykamer en een binnenzwembad nog altijd een imposante woonst. Een cadeautje van manlief voor Catherines vijftigste verjaardag? Zou best kunnen, want het is algemeen geweten dat Catherine een passie heeft voor binnenhuisinrichting en met plezier haar tanden zal zetten in dit nieuwe project. Vorige week liet ze al weten dat ze druk bezig is om haar nieuwe eigendom een frisse, nieuwe touch te geven. “Herinrichten kalmeert me!”, schrijft ze bij een foto van de nieuwe kamers van haar kinderen Dylan en Carys. De jaren op de teller, sinds vorige week dus vijftig, wellicht ook.