BINNENKIJKEN. Caitlyn Jenner vertoeft in afgelegen Malibu met zicht op zee LOV

20 april 2020

14u02 0 Celebrities Dat de Kardashians en de Jenners veel geld hebben, is natuurlijk geen groot geheim, maar hoe de realitysterren hun leven achter gesloten deuren leiden is soms nog een mysterie. Zo blijft Caitlyn Jenner (70) al een tijdje uit de aandacht. Met goede reden, want ze kan genieten van een afgezonderd bestaan in haar villa in Malibu.

Samen met haar vriendin Sophia Hutchins (23) woont Caitlyn Jenner in een villa, gelegen op een heuvel in Malibu. Zo’n zes jaar geleden nam de realityster haar intrek in het adembenemende huis, met een zicht van 360 graden over het landschap, inclusief de zee. Prijskaartje? Een slordige 5,5 miljoen dollar, of zo'n 5 miljoen euro.

Naar Kardashian-normen woont Jenner ‘klein’, want het huis telt ‘slechts’ vier slaapkamers. Caitlyn zou graag uitbreiden, maar vertelde in een interview met OK! Magazine al dat het moeilijk is om hiervoor vergunningen te krijgen. Zo zou ze ook graag een nieuwe garage bouwen voor haar uitgebreide wagencollectie.