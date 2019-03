BINNENKIJKEN. Bruce Willis koopt peperduur nieuw huis in LA MVO

07 maart 2019

08u31

Bron: ANP 1 Celebrities Bruce Willis (63) en zijn vrouw Emma Heming (40) hebben zichzelf getrakteerd op een nieuw optrekje in Los Angeles. Het stel was een paar maanden geleden al van plan om van New York naar LA terug te verhuizen en nu hebben ze dan eindelijk hun droomhuis gevonden.

Bruce en Emma betaalden ruim 8,5 miljoen euro voor een geheel nieuw huis in een van de mooiste wijken van Brentwood. Dit is een van de meest luxueuze buurten in de omgeving van Los Angeles. De reden waarom ze wilden verhuizen was om hun jonge dochters in een fijne omgeving te laten opgroeien, met veel groen en ruimte om zich heen.

Pottenkijkers krijgen het nakijken, want de villa is goed afgeschermd met een toegangspoort en een hoge haag. Plek voor gasten is er genoeg met maar liefst zeven slaapkamers en 12 badkamers. Het huis heeft 3 verdiepingen, die via de trap bereikt kunnen worden. Maar mocht je daar geen zin in hebben, dan pak je gewoon de lift. Verder is er onder andere een riante keuken met aangrenzende eetkamer, een eigen wijnkelder, een cinema, een complete spa met zwembad, een buitenzwembad en zijn er meerdere open haarden in huis te vinden.