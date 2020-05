BINNENKIJKEN. Bradley Cooper raakt deze New Yorkse flat aan de straatstenen niet kwijt MVO

21 mei 2020

14u46 0 Celebrities De coronacrisis en vooral de bijhorende lockdown had voor Bradley Cooper niet slechter kunnen vallen. Hij spendeerde recent nog 12,5 miljoen euro aan een appartement in New York. Er waren nog miljoenen extra voor nodig om het te renoveren. Maar het tegen winst verkopen, zoals gepland, zal bijna onmogelijk zijn...

Sinds de lockdown ook in de VS is afgekondigd, zijn de vastgoedprijzen in New York serieus in waarde gedaald. Het blijkt bovendien erg moeilijk om in coronatijden een huis te verkopen. Niemand heeft zin om nieuwe plekjes te bezoeken. “De rekeningen voor de renovaties blijven komen, maar Bradley heeft geen inkomen meer”, aldus een vriend van de acteur. “Alle projecten waar hij aan werkte staan on hold. Hij was één van de meest drukbezette acteurs in Hollywood en plots heeft hij niets meer te doen. Het zou dus goed uitkomen om het appartement met wat winst te kunnen verkopen, maar ook dat lukt niet.” Cooper moet ook alimentatie betalen voor zijn dochter Lea (3). “Iedereen denkt dat Bradley er zodanig warmpjes bijzit dat hij zomaar kan kopen wat hij wil, maar dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, hij zal erg moeten opletten met zijn uitgaven tijdens de crisis.”