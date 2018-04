Binnenkijken bij Khloé Kardashian: in deze luxueuze villa wil ze baby True grootbrengen MVO

07u31 0 Celebrities Khloé Kardashian heeft na de geboorte van baby True haar intrek genomen in een luxueuze villa in Cleveland. Daar woont ze - voorlopig - nog samen met haar vriend Tristan Thompson.

Het optrekje is 1,7 miljoen euro waard en heeft uitzicht op het meer Erie. De villa telt vier grote slaapkamers en drie badkamers.

Thompson kocht het huis in 2015, maar of hij er zelf nog lang zal verblijven, is nog maar de vraag. Khloé is er namelijk nog altijd niet zeker van of ze hem zal verlaten na zijn overspel, vlak voor de geboorte van hun dochter.