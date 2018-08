Binnenkijken bij Hayden Panettiere: hier heeft ze zes jaar gewoond TK

10 augustus 2018

14u17

Bron: E! News 0 Celebrities Een paar dagen geleden maakte Hayden Panettiere, bekend van de serie 'Heroes' en 'Nashville', bekend dat ze na 9 jaar een punt zet achter haar relatie met Vladimir Klitschko. De actrice zette ook meteen haar huis in Nashville te koop. Neem een kijkje in het huis waar ze zes jaar gewoond heeft.

Panettiere liet het huis in in 2012 bouwen, vermoedelijk omdat ze graag in de buurt van de 'Nashville'-set wilde zijn. Het heeft vier slaapkamers en vijf badkamers, en is erg kindvriendelijk ingericht - zij en Klitschko hebben samen een dochter van drie jaar oud. Verder is er een bioscoop, een zwembad, een fitnesszaal, een sauna en een jacuzzi.