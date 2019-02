BINNENKIJKEN BIJ. Ellen DeGeneres telt maar liefst 23,7 miljoen euro neer voor deze villa KDL

08u01 0 Celebrities Comédienne en talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres (61) is 2019 goed begonnen. Eind vorige maand zette ze haar handtekening onder de verkoopovereenkomst van een nieuwe woonst. En dat is er eentje om u tegen te zeggen.

Wie jarig is, krijgt normaal gezien cadeautjes, maar wanneer je Ellen DeGeneres heet, trakteer je jezelf gewoon op een ‘cadeautje’. Op 23 januari, drie dagen voor haar 61ste verjaardag, kocht Ellen namelijk een prachtige villa in Balinese stijl in Montecito in Californië. Bij de gigantische woonst - met onder anderen vijf slaapkamers, een gastenhuis, een infinity zwembad en een fitnesszaal - hoort ook nog eens een erg grote tuin.

Passie

Voor Ellen is het kopen en verkopen van huizen een échte passie. Vaak koopt ze huizen om ze meteen te renoveren en nadien met forse winst door te verkopen. Ellen deelt die lucratieve hobby met haar vrouw, actrice Portia de Rossi (46). Hun samenwerking resulteerde vier jaar geleden in het boek ‘Home’, waarin Ellen tips geeft om je interieur op te smukken én haar lezers een blik gunt in de verschillende huizen die ze al een make-over gaf. “Op mijn dertiende wilde ik binnenhuisarchitect worden”, vertelt Ellen in het boek. “Ik vergelijk renoveren graag met het maken van een schilderij. Ik schilder tot het werk compleet is, dan verkoop ik het en begin ik aan een nieuw doek.” Of Ellen en Portia ook deze woonst gaan verkopen of er toch gezellig zelf hun intrek in zullen nemen, is niet geweten.