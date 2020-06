BINNENKIJKEN. Beckhams krijgen luxe-penthouse van 24 miljoen: “Gratis en voor niks!” Redactie

Bron: TV Familie 0 Celebrities De Beckhams hebben een nieuw penthouse in Miami op de kop getikt. Eén van de knapste nieuwe woningen die op de markt komen in die immer zonnige stad in Florida. Het prijskaartje is dan ook niet min: 24 miljoen euro. Maar de Beckhams krijgen heel wat in de plaats.

Het penthouse situeert zich op de drie bovenste verdiepingen van een gloednieuwe futuristische woontoren, ontworpen door de beroemde architecte Zaha Hadid (geen familie van). Zij tekende bijvoorbeeld ook het spectaculaire Havenhuis in Antwerpen. Alle mogelijke luxe is beschikbaar én het uitzicht op Miami en de oceaan is fenomenaal. Z’n geld waard dus, vinden kenners. Maar van de prijs moeten David (45) en Victoria (46) zich niets aantrekken. Want zij hebben deze woonst zo goed als gratis.

Het penthouse wordt hen namelijk ter beschikking gesteld door de projectontwikkelaar van het One Thousand Museum, zoals het nieuwe torengebouw officieel heet. Daar zijn nog tientallen lofts en appartementen te koop. De eigenaar van het bedrijf is een goeie vriend van David en één van de hoofdsponsors van diens nieuwe voetbalteam in Miami. De man hoopt dat al de andere units in het flatgebouw een stuk makkelijker van de hand zullen gaan als de wereldberoemde Beckhams buren zijn.

Lokvogels

David en Victoria dienen dus als lokvogels om de overige appartementen (aan prijzen van 500.000 euro en 18 miljoen euro) zo gauw mogelijk verkocht te krijgen. “David, Posh en hun kinderen in het penthouse - het duurste appartement van de bijzondere woontoren -, dat is gewoon een keigoede reclamestunt”, weten immo-experts in Miami. “Zij zullen het juiste publiek lokken. Amerikaanse zakenlui, topvoetballers die bij David z’n team gaan spelen, Arabische sjeiks, Chinese en Russische investeerders... Iedereen wil de buurman of buurvrouw van de Beckhams zijn. En ook als zij nadien verhuizen, zal het penthouse niets aan waarde verminderd zijn. Integendeel. Vermoedelijk kan er dan nog meer voor gevraagd worden omdat David en Victoria er hebben gewoond.”

Hypermodern

Het penthouse ziet er hoe dan ook absoluut geweldig uit. “Het is megamodern. Alles werd afgewerkt met de duurste materialen. Er zijn acht slaapkamers en evenveel badkamers, verschillende leefruimtes, een privézwembad, prachtige terrassen én een eigen helikopterplatform. In en om het gebouw mogen de Beckhams uiteraard gebruikmaken van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals de zwembaden op het gelijkvloers, een hypermoderne gym, een wellnesscentrum en een sterrenrestaurant.”

Extra eisen

De Beckhams zouden al deze luxe helemaal gratis gekregen hebben. Máár ze hadden enkele extra wensen, waarvoor ze toch wel wat moesten betalen. Zo zal een deel van het immense penthouse omgebouwd worden tot een apart appartement waar oudste zoon Brooklyn (21) en zijn vriendin Nicola Peltz (25) hun privacy hebben. En David wilde ook twee extra staanplaatsen in de ondergrondse parkeergarage. Ze hadden er al drie, maar hij is van plan om enkele van zijn oldtimers van Engeland naar Miami te verhuizen. Hoeveel deze ‘aanpassingen’ en extra eisen de Beckhams zullen kosten, is niet bekend.

Adembenemend

Ook nog niet geweten is wanneer David, Posh en hun kroost hun intrek zullen nemen in dit fabuleuze, drie etages tellende appartement. Het gebouw is ook nog niet helemaal klaar. Voorlopig brengen de Beckhams nog al hun tijd door in hun landhuis in de Britse Cotswolds. “Maar binnenkort vertrekt David toch al naar Florida om er het voetbalseizoen van zijn team voor te bereiden”, weet een werknemer. “Vermoedelijk zal zijn gezin dan vrij gauw volgen en brengen ze deze zomer door op de stranden van Miami én op hun eigen terrassen met adembenemend uitzicht.”

Droomgebouw

Het One Thousand Museum is een absoluut prestigeproject. Het gebouw telt 62 verdiepingen en is 215 meter hoog. Niet het hoogste gebouw in Miami, maar de toren is om andere redenen indrukwekkend. “Omdat hij ‘state of the art’ is”, klinkt het bij het trotse stadsbestuur. “Dit appartementsgebouw is zo innoverend, zo luxueus en heeft zoveel voorzieningen... Andere steden als New York, Los Angeles en Las Vegas zijn gewoon jaloers.” De toren werd dus ontworpen door Zaha Hadid, een Irakese architecte die in 2016 overleed. Na haar dood nam haar assistent Chris Lepine het project over. “Maar we bleven 100% trouw aan het ontwerp. Uit respect voor Zaha, maar ook omdat het een geniaal design is. Zaha was een genie.”

Futuristisch

Zaha Hadid pootte over de hele wereld indrukwekkende gebouwen neer. O.a. het administratieve hoofdgebouw van BMW in Leipzig, het Ordrupgaard Museum in Kopenhagen, treinstation Afragola in Napels, het operahuis in Guangzhou, het London Aquatics Centre en het Havenhuis in Antwerpen. Verschillende van haar futuristische gebouwen wonnen prijzen. “Zaha bouwde de toekomst”, weten kenners. “Haar gebouwen zijn de standaard voor hoe de wereld er morgen zal uitzien. Ze was de da Vinci van haar tijd.”

Binnenkijken

“Zaha bouwde de toekomst”, klonk het bij kenners.

De Beckhams kunnen met de helikopter naar huis vliegen.

De woonkamer is modern en erg licht.

Overal zijn plekjes met prachtig uitzicht.

Ook in de badkamer is het aangenaam naar buiten kijken.

De keuken is modern en erg ruim.

Eten kan aan deze ovalen, marmeren tafel.

De slaapkamers zijn erg licht.

Op het terras kan je genieten van zicht op de oceaan.

Ook in de woonkamer zijn de vergezichten spectaculair.

