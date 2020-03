BINNENKIJKEN. Beckhams kopen appartement in Miami van 22 miljoen dollar Redactie

31 maart 2020

17u28

Bron: AD 2 Celebrities David Beckham (44), de grote kracht achter de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami FC, heeft een optrekje in het zonnige Miami aangeschaft. Samen met zijn vrouw Victoria (45) kocht hij een appartement van 22 miljoen dollar (zo'n 20 miljoen euro) in het prestigieuze One Thousand Museum gebouw.

Het appartement is ontworpen door de inmiddels overleden architect Zaha Hadid. Het hypermoderne gebouw heeft zelfs een eigen landingsplaats voor helikopters op het dak, evenals een groot zwembad, een gym met de laatste technische snufjes, een spa, een beautysalon en een barretje met verse sapjes.

Het gebouw is 215 meter hoog en is daarmee een van de hoogste gebouwen van de stad. Architect Hadid ontwierp ook het MAXXI Museum in Italië, het Guangzhou Opera House in China en was een van de ontwerpers van een voetbalstadion voor het WK in Qatar in 2022.

Voor de Beckhams is dit niet het enige huis dat ze bezitten. Het stel heeft ook nog een huis ter waarde van ruim 34 miljoen euro in Londen en een huis buiten de stad in de Engelse streek Cotswolds dat 6,5 miljoen euro waard is.