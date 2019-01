BINNENKIJKEN. Basketballer Shaquille O'Neal verkoopt optrekje voor 20 miljoen euro TDS

15 januari 2019

18u00 0 Celebrities Voormalig basketballer Shaquille O’Neal (46) doet zijn huis in Florida van de hand. De villa, die op een domein van zo’n 3 hectare ligt, komt op de markt voor bijna 20 miljoen euro. Opmerkelijk: dat is bijna 16 miljoen euro meer dan de basketballer er in 1992 zelf voor betaald heeft.

Mogelijke kopers worden ook vast gelokt door de fantastische ligging van de villa: die staat in het chique Isleworth, vooral gekenmerkt door het luxueuze golfdomein. Op amper 70 meter afstand vind je Lake Butler, een prachtig meer om aan te ontspannen. De woning biedt een panoramisch uitzicht op de oevers.

Luxe en comfort

De woning zelf heeft 12 slaapkamers en bestaat uit meer dan 35.000 m² woonoppervlakte. Er zijn uiteraard nog tal van andere voorzieningen: er is een indoor basketbalveld van ruim 150 m², een showroom waar 17 wagens kunnen staan, en een zwembad van maar liefst 95 meter lang. Er is een grote hal met een imposante gebogen trap, en er zijn verschillende open haarden te vinden. Alle vloeren in de woning zijn van gepolijst marmer.

De prachtige villa werd overigens ontworpen met het begrip ‘rust’ in het achterhoofd. De tuinen baden in het groen, maar de privacy staat centraal. De brede oprijlaan ligt ook goed verstopt achter een grote poort de voorzien is van de nodige alarmsystemen. Een torenhoge omheining beveiligt de rest van het domein.