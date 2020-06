BINNENKIJKEN. Ashton Kutcher & Mila Kunis verkopen hun villa voor slordige 14 miljoen dollar Isabelle Broothaerts

11 juni 2020

10u00

Bron: Story 0 Celebrities Mila Kunis (36) en Ashton Kutcher (42) lanceerden onlangs hun eigen quarantainewijn, waarvan de opbrengst volledig naar de strijd tegen het coronavirus gaat. Het koppel heeft zelf overigens ook een reden om het glas te heffen: ze verkopen het huis waar ze hun gezin stichtten en beginnen elders een nieuwe fase in hun leven. Prijskaartje: net geen 14 miljoen dollar (12,3 miljoen euro).

Briljante ideeën ontstaan vaak bij het consumeren van een goed glas wijn en dat is bij Ashton Kutcher en Mila Kunis niet anders. Het acteurskoppel kondigde onlangs in een filmpje op Twitter aan dat ze hun eigen wijn lanceren, en wel met een speciale reden. “De laatste tijd zijn we gaan houden van virtuele dates met onze vrienden, terwijl we allen vanop afstand van een glaasje wijn en een diner genieten”, vertelde Ashton. “Tegelijk zijn we gepassioneerd om iets te doen voor organisaties die zich nu inzetten voor ons land, voor kinderen die voedsel nodig hebben, voor gezinnen die hun jobs verloren zijn en voor bedrijven die in nood verkeren. En toen kwam Mila met het fantastische idee op de proppen om onze twee passies te bundelen in één verhaal en een eigen wijn te gaan verkopen voor het goede doel.”’

“Je hoort het goed, 100 procent van de opbrengst gaat naar het goede doel. Proost!”, vulde Mila aan. Het koppel met het hart op de juiste plaats ging in zee met een wijnproducent en promoot twee flessen pinot noir voor zo’n 46 euro. Het etiket op de wijnfles werd ontworpen door Mila zelf en is best origineel. Op het witte label staat “Toost op....”, zodat de koper zelf nog een naam kan invullen. “Drink op een vriend met wie je de avond doorbrengt, of op jezelf omdat je thuiszit met je kinderen, of drink gewoon om de dag door te komen”, klonk het geamuseerd.

(Lees verder onder de foto.)

Dat Ashton en Mila wijnliefhebbers zijn, was al langer geweten. In hun huis in Beverly Hills beschikken ze zelfs over een compleet ingerichte wijnkelder. Toch is dat luxueuze interieur geen reden om er eeuwig aan vast te houden, zo blijkt, want het koppel, dat in juli zijn vijfde huwelijksverjaardag viert, zet zijn villa te koop. Zelfs de ligging, met bekende buren als Adele, Nicole Kidman en Katy Perry, kan hen niet langer bekoren. Over de reden is het gissen, maar wellicht zoeken ze gewoon iets eigentijdser. Het afscheid van hun vertrouwde woonst wordt niettemin emotioneel, want dit was het allereerste stekje dat het koppel samen kocht en waar ze hun gezin stichtten. Hun dochter Wyatt is vandaag bijna 6, hun zoon Dimitri 3,5.

(Lees verder onder de foto’s.)

Ashton en de in Oekraïne geboren Mila kennen elkaar natuurlijk al veel langer, van toen ze in 1998 in de Amerikaanse serie ‘That ‘70s Show’ het koppeltje Jackie en Michael speelden. Hij is dan 19 en naast acteur ook Calvin Klein-model, zij amper 14. Het duurt ettelijke jaren voor beiden beseffen dat ze bij elkaar horen. “Hij was echt niet de jongen van wie ik dacht: ‘Jij bent zo knap!’”, zegt Mila over die tijd. Achter de schermen maakt Ashton, een student biochemie, Mila’s huiswerk, terwijl ze op de set verliefdheid moeten veinzen. “Ik denk dat ik Mila haar eerste kus gaf. Echt vreemd”, aldus Ashton. “Ik dacht de hele tijd: is dit niet onwettig? Ze was veertien!”

Niet serieus

Beide acteurs gaan na het einde van de tv-serie in 2006 hun eigen weg. Mila is dan acht jaar samen met ‘Home Alone’-ster Macaulay Culkin, Ashton trouwt met de zestien jaar oudere Demi Moore. In 2012 zijn ze toevallig allebei vrijgezel en gebeurt wat ze naar eigen zeggen nooit hadden zien aankomen: op de Golden Globes Awards slaat de vonk na al die jaren over. “Het was zoals in de film, waar je hart een tel overslaat. Ik dacht nog: nee, dit is te vreemd, dit kan niet!”, beschrijft Mila dat moment. “Eerst spraken we af om het niet te serieus te maken en gewoon samen wat plezier te hebben. Maar drie maanden later woonden we samen. En zes maanden later waren we bij wijze van spreken haast getrouwd en zwanger. Als we goed naar onze eigen films hadden gekeken, hadden we nochtans kunnen voorspellen dat zo’n losse afspraken tussen vrienden altijd leiden tot iets meer, maar we hebben duidelijk nooit moeite gedaan om het einde van die films te bekijken”, lacht Mila. In 2014 wordt dochter Wyatt Isabelle geboren, enkele maanden later stappen ze in het huwelijk, en nog een dik jaar later kondigt zoontje Dimitri Portwood zich aan.

(Lees verder onder de foto.)

Van roddels trekt het koppel zich niets aan. Nochtans is dat soms lastig, zoals toen Demi Moore vorig jaar in haar biografie schreef dat Ashton haar tijdens hun huwelijk meermaals bedrogen heeft en geobsedeerd was door triootjes. “Ik stond op het punt om een heel gemeen bericht de wereld in te sturen”, geeft Ashton wat later toe. “Maar toen keek ik naar mijn dochter, zoon en vrouw, en heb ik het gewist.” In de plaats daarvan trekt hij met zijn gezin naar Disneyland om te ontspannen. “Er deden veel misvattingen over die scheiding de ronde”, zegt Mila. “Ashton onderging het allemaal, omdat hij heel discreet en respectvol is. Maar mensen hebben daardoor wel een verkeerd beeld van hem. Mij doet hij alleszins elke dag lachen. En ik hoop dat hij over zestig jaar nog altijd aan mijn zijde staat en me nog altijd even blij maakt.”

