BINNENKIJKEN. Ariana Grande dokt 13 miljoen dollar voor glazen villa in Hollywood Hills Redactie

11 juni 2020

18u44

Bron: AD 0 Celebrities Ariana Grande (26) heeft toegeslagen op de huizenmarkt in Los Angeles en trakteerde zichzelf op een peperduur pand gelegen in de Hollywood Hills. Grande betaalde maar liefst 12 miljoen euro voor de villa. De zangeres huurde de afgelopen jaren huizen in ‘the city of angels’, maar wilde nu graag een eigen, vaste stek hebben. Dat meldt Dirt.

Het huis is gelegen in de wijk Bird Streets, boven de iconische Sunset Strip in L.A. en beslaat bijna 950 vierkante meter. Er zijn vier slaapkamers en zeven badkamers. Het pand werd in 2018 opgeleverd en stond sindsdien te koop. ‘Ari’ is dus de eerste bewoner van het stulpje.

Hoewel het huis in de heuvels ligt, kan Ariana toch wel op wat inkijk hier en daar rekenen. Overal zijn grote ramen geplaatst, waardoor het makkelijk is om naar binnen te kijken bij de superster. Ook van de straatkant kunnen omstanders naar binnen kijken.

Mocht Ariana een kopje suiker bij de buren willen lenen, dan kan ze dat onder meer doen bij Leonardo DiCaprio en Keanu Reeves, die om de hoek wonen. Overigens bezit de zangeres ook een indrukwekkend appartement in Manhattan, dat ze kocht voor 16 miljoen dollar (ruim 14 miljoen euro) toen ze verloofd was met komiek Pete Davidson in 2018. Het gebouw beschikt over een sapbar, een binnenzwembad van 20 meter hoog dat van boven verlicht is door een enorm dakraam en een IMAX-theater.