BINNENKIJKEN. Anne Hathaway creëert haar eigen groene oase

03 april 2020

14u00

Bron: Story 0 Celebrities Niet de grootte van je tuin of terras is belangrijk, wel wat jij ervan maakt. Dat bewijst actrice Anne Hathaway (37). Elke vierkante meter op het gezellige dakterras van haar New Yorkse penthouse wordt maximaal benut. Een prima plek dus om zich terug te trekken met haar gezin. Of toch tot het verkocht is. Dat schrijft Story.

Anne Hathaway houdt van een optrekje met een rijke geschiedenis. Haar dakappartement in het New Yorkse Manhattan beslaat het bovenste deel van een stijfdeftig huis dat in 1904 gebouwd werd. Toen Anne het in 2016 samen met haar man Adam kocht, was de grandeur van weleer echter ver te zoeken. Dus ging het koppel aan de slag om het in ere te herstellen. Het resultaat mag er zijn: zo gaan originele details en het oude lijstwerk naadloos samen met moderne updates, gaande van parket in witte eik tot een moderne, strakke keuken en een eigentijdse fluwelen fauteuil.

Ingenieuze snufjes

Maar hét paradepaardje is ongetwijfeld het zuidelijk georiënteerde terras, dat zicht biedt op de skyline van New York. Met zijn groene, relaxte inrichting is het een absolute meerwaarde in het hart van een van de (doorgaans) drukste steden ter wereld. Voor een appartement is dit terras natuurlijk vrij ruim, maar elke vierkante meter wordt wel maximaal benut met groene en ontspannende elementen, waardoor het lijkt alsof je in een rustig tuintje op het platteland zit. Omringd door grote bloembakken met sierstruiken en planten heeft Anne ook loungezetels en zelfs een tuintafel met acht eetstoelen voorzien. Dat er reusachtige wolkenkrabbers langs weerszijden opdoemen, lijk je in deze hemelse groene oase zelfs even te vergeten. En natuurlijk mogen ook enkele extra snufjes niet ontbreken: zo beschikt het terras over ingenieus op maat gemaakte audio- en lichtapparatuur, en zelfs een eigen irrigatiesysteem, want al die planten moeten uiteraard op tijd en stond een flinke scheut water krijgen. En als moeder van twee jonge kinderen heeft Anne daar niet altijd tijd voor. De actrice en haar man Adam verwelkomden drie jaar geleden al zoontje Jonathan. Eind vorig jaar werd het jonge gezin dan uitgebreid met een tweede zoon, Jack.

Wachten op een baby

De actrice is altijd al erg op haar privacy gesteld geweest en deelt op sociale media alleen berichten en foto’s als ze daar ook een goeie reden voor heeft. Zoals vorig jaar bij de aankondiging van haar tweede zwangerschap. In een openhartige post op Instagram liet ze de wereld toen weten dat haar zwangerschappen er waren gekomen met hulp van de medische wetenschap. “Aan iedereen die door de hel van vruchtbaarheidsproblemen moet: weet dat het ook bij mij niet van een leien dakje liep. Ik zend jullie extra liefde”, zo schreef ze bij een foto van haar zwangere buik. In een later interview zei ze daar over: “Als het over zwangerschappen gaat, wil iedereen alleen maar het mooie zien. Het wordt tijd dat we beseffen dat de weg ernaartoe niet altijd mooi is. Het was vaak zwaar om mezelf en mijn lichaam niet de schuld te geven omdat het niet meteen lukte. Ik heb me ellendig gevoeld omdat niemand over zulke problemen sprak terwijl dat wel zou moeten, of omdat mensen vroegen waarom een baby zo lang op zich liet wachten. Ik kan dus niet zomaar een foto van mijn zwangere buik posten en doen alsof er niks aan de hand is. Dat zou wreed zijn tegenover lotgenoten. Ik weet dat zij nu oprecht blij voor me zijn, maar tegelijk treuren ze omdat het hen nog niet gegund is. Tegen hen zeg ik: jullie gevoelens zijn helemaal oké, ik heb ooit hetzelfde gevoeld als jullie.”

In de cel

Ook op andere vlakken ging het Anne niet altijd voor de wind. Voor ze huwde met Adam was ze vier jaar samen met Italiaan Raffaello Follieri. Anne verbrak hun relatie vlak voordat hij in 2008 veroordeeld werd tot vierenhalf jaar cel voor onder andere witwaspraktijken. Naar verluidt heeft ze nooit iets geweten over de onkuise zaakjes van haar ex. Bij Adam vond Anne nieuw geluk, een stabiele relatie en een mooie toekomst. En hoewel de twee echte stadsmensen zijn, willen ze nu toch stilaan afscheid nemen van hun optrekje in Manhattan. Het penthouse met indrukwekkend dakterras staat dus te koop, voor ruim drie miljoen dollar (2,78 miljoen euro). Want met twee kinderen lijkt het toch wat aan de krappe kant te zijn, al zal het gezin ongetwijfeld binnen de kortste keren een ruimere woonst vinden met minstens evenveel groen en rust.

