BINNENKIJKEN. Andrea Bocelli wisselt zijn jacht in voor een nieuw luxe-exemplaar TK

05 juni 2019

21u59

Bron: Telegraaf 3 Celebrities Als je miljoenen op je rekening hebt staan, zoals Andrea Bocelli (60), dan kan je je af en toe wel eens een speeltje veroorloven. Hij had al een indrukwekkende jacht in zijn bezit - de Libertas - maar die heeft hij nu ingeruild voor een nieuwer en ook luxueuzer exemplaar.

Bocelli is de nieuwe eigenaar van de Stella del Nord, een jacht van 26 meter lang - de lengte van een kwart voetbalveld. “Mijnheer Bocelli was op zoek naar een schip waarmee hij zelfs in de meest zware weersomstandigheden overal naar toe kon varen met zijn gezin”, vertelde Vasco Buonpensiere, een van de oprichters van Cantiere Delle March, het bedrijf dat het jacht bouwde.

Het vaartuig heeft vier grote slaapkamers waar in totaal 8 gasten kunnen verblijven, twee lounges, een bibliotheek en drie kleinere ruimtes om te relaxen. Plaats genoeg dus om de elektrische Yamaha-piano van zijn vorige jacht te vervangen door een kleine vleugelpiano. Er is daarnaast ook plaats voor vijf crewleden. Hoeveel de blinde zanger precies betaald heeft voor zijn nieuwe speeltje, is niet bekend, maar de vraagprijs bedroeg wel 6,1 miljoen euro.